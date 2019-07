Besoin d’espace de stockage supplémentaire pour votre console de salon ou PC/Mac ? Le disque dur externe Seagate d’une capacité de 2 To est aujourd’hui proposé à 59 euros pendant les Prime Day sur Amazon.

De nos jours, les jeux vidéo prennent de plus en plus de place (50 Go en moyenne par jeu) et la mémoire interne n’est souvent pas suffisante pour stocker l’intégralité de votre bibliothèque. La dématérialisation du contenu nous pousse alors à désinstaller/réinstaller nos jeux préférés et cela peut être problématique pour celles et ceux qui ne jouissent pas d’une bonne connexion à Internet. Pour pallier ce problème, il est donc judicieux d’opter pour un disque dur externe qui permettra de conserver une sauvegarde à proximité.

Si vous avez une PS4 Slim/Xbox One S de 500 Go ou une PS4 Pro/Xbox One X de 1 To, vous pouvez alors multiplier par deux ou par quatre votre capacité de stockage grâce au disque dur externe Seagate 2 To vendu à 59 euros sur Amazon. Cela sera également un allègement pour votre PC/Mac qui nécessite de lui laisser un minimum d’espace disponible pour son bon fonctionnement au quotidien. Le disque dur externe est autoalimenté par le port USB et est compatible USB 3.0 pour améliorer la vitesse de transfert des fichiers.

Facile à utiliser, il est reconnu automatiquement par votre console ou PC/Mac, sans aucun logiciel à installer et à configurer.

Pourquoi recommande-t-on ce disque dur ?

Importante capacité de stockage

Compatible USB 3.0

Autoalimenté via USB

Le disque dur externe Seagate 2 To est aujourd’hui disponible à 59 euros sur Amazon.

Retrouvez le HDD Seagate à 59 euros

La même référence avec le double d’espace, soit 4 To, est quant à elle proposée à 89 euros.

Retrouvez le SSD Kingston à 53 euros

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.