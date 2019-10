Vous recherchez un téléviseur abordable, idéalement compatible 4K UHD ? Nous avons la solution : le TV LED Samsung UE49RU7305 de 49 pouces est en ce moment remisé à 449 euros sur Boulanger, via ODR et remise immédiate.

Pour partager des offres TV, on attend généralement les nombreux événements commerciaux tels que les French Days, Black Friday ou Cyber Monday. Mais aujourd’hui, nous n’avons pas pu résister de vous partager ce bon plan très intéressant concernant le TV LED Samsung UE49RU7305. En effet, il affiche d’excellentes caractéristiques pour un prix relativement abordable par rapport à la concurrence. Retrouvez les détails ci-dessous.

Le TV LED Samsung en bref

Le design incurvé

Compatible 4K et HDR

Une grande diagonale de 49 pouces

Une connectique plutôt fournie pour son prix

En cumulant la remise immédiate de 150 euros et l’ODR de 100 euros, le TV LED Samsung UE49RU7305 est aujourd’hui disponible à 449 euros sur Boulanger, au lieu de 699 euros.

Retrouvez le TV LED de Samsung à 449 euros

Le TV LED Samsung en détail

À ce prix, le téléviseur Samsung d’une diagonale de 49 pouces (125 cm) est une solution abordable en 2019 pour profiter de la 4K dans son salon (ou dans sa chambre). Son design est assez minimaliste avec ses fines bordures autour de l’écran, mais surtout avec sa forme incurvée pour favoriser l’immersion lors du visionnage d’un contenu.

Compatible UHD, vous pourrez profiter de tous vos Blu-Ray 4K de la meilleure des façons, et même contempler des graphismes spectaculaires lors d’une partie de jeu vidéo si vous êtes équipés d’une Xbox One X ou d’une PlayStation 4 Pro. C’est également un bon investissement si vous avez précommandé Google Stadia, par exemple. De plus, il est compatible HDR et HDR10+.

Ce téléviseur propose également toutes les fonctionnalités classiques d’une Smart TV (via Tizen OS). Il est donc possible d’accéder à des applications de sVOD telles que Netflix, Amazon Prime, OCS, Molotov TV et bien plus. Elle est même compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa. En ce qui concerne la connectique, elle est équipée de 3 ports HDMI, 2 ports USB ainsi qu’un port VGA.

Découvrez notre guide d’achat

Pour comparer ce modèle avec les autres références du marché, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures TV connectées compatibles 4K HDR en 2019.