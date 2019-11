Le casque à réduction de bruit active de Bose, le QC 35 II, est une référence dans son domaine. Vendu habituellement à 350 euros, il est disponible chez Cdiscount pour la Black Week à 235 euros.

Marre des bruits dans le métro, dans l’avion ou dans le train ? La solution est un casque à réduction de bruit active. L’une des références est le Bose QC 35 II et ça tombe bien, ce casque sans-fil profite de 115 euros de réduction sur Cdiscount pour la Black Friday Week, passant de 350 à 235 euros.

Le Bose QC 35 II en bref

Une des meilleures technologies de réduction de bruit active

Une qualité de son au top

Compatible Google Assistant et Amazon Alexa

Le Bose Quiet Comfort 35 II est disponible pour 235,99 euros chez Cdiscount en couleur noire au lieu de 350 euros. Sa version rose est disponible pour 236,99 euros et la version argent pour 239 euros.

Le Bose QC 35 II en détail

La marque Bose est réputée pour la qualité de ses produits audio et le casque QC 35 II en est un excellent exemple. Deuxième édition de ce modèle (d’où le « II » dans son nom), il offre un design qui n’attire pas forcément mais dont le confort est indéniable. Il entoure bien les oreilles et les coussinets sont bien rembourrés pour éviter la sensation d’être « écrasé » par le casque. Le constat est le même pour l’arceau… qui attire pas mal la poussière cependant.

Niveau son, nous sommes assurément sur du haut de gamme, mais on note tout de même l’absence de supports de codecs HD. Sa réduction de bruit est l’une des plus efficace et peut transformer le bruit d’un métro qui rentre dans la station en un léger soufflement qui vous permettra de profiter sans problème de votre playlist.

Puisque c’est un casque sans-fil, il n’y a pas à s’inquiéter si vous possédez un smartphone sans prise jack, une connectique Bluetooth suffit pour coupler les deux appareils. Bose reste tout de même prévenant et fournit un câble jack dans la boite pour pouvoir brancher le casque à une chaîne Hi-Fi par exemple. Il possède enfin une compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa pour permettre à son utilisateur de converser avec sa voix robotique préférée.

