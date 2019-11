Le pack Open Up qui réunit l’accès à la Fibre et un forfait mobile 50 Go est de retour à prix réduit chez Orange. Jusqu’au 7 janvier 2020, l’offre est disponible à 34,99 euros par mois, puis passe à 71,99 euros par mois après la période promotionnelle d’un an.

Pour faire des économies, regrouper ses forfaits (Internet + mobile) sur une seule facture est une bonne idée. Orange l’a d’ailleurs bien compris avec ses pack « Open Up », actuellement en promotion pour la période de Noël. Souscrire chez l’opérateur historique en France aujourd’hui permet de profiter du meilleur réseau à prix réduit, que ce soit pour le mobile ou pour la fibre.

Le Pack Open Up 50 Go Fibre en bref

Le temps d’engagement correspond à la durée de la promotion

Le forfait est l’un des plus complets parmi ceux disponibles sur le marché

Le réseau d’Orange est l’un des meilleurs du marché, pour le mobile et pour la Fibre

Jusqu’au 7 janvier 2020, l’offre fibre avec la nouvelle Livebox 5 — compatible Wi-Fi 6 — couplée avec le forfait mobile 50 Go est aujourd’hui disponible à 34,99 euros par mois pendant un an. Après l’engagement sur douze mois, le prix passe à 71,99 euros par mois.

Retrouvez le pack Open Up 50 Go fibre à 34,99 €/mois chez Orange

Le Pack Open Up 50 Go fibre en détail

Pour commencer, le pack Open Up 50 Go fibre inclut un accès en illimité à Internet via… la fibre. L’offre propose un débit allant jusqu’à 2 Gbit/s partagés en téléchargement (si plusieurs équipements, sinon limité à 1 Gbit/s) et jusqu’à 600 Mbit/s en envoi avec la nouvelle Livebox 5 — compatible avec la nouvelle norme Wi-Fi 6. Elle comprend également une ligne téléphonique avec les appels illimités depuis le fixe vers les fixes de plus de 100 destinations et les mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada. 10 heures d’appels par mois vers les fixes d’Algérie peuvent être offertes sur demande.

Enfin, un décodeur TV, compatible 4K UHD, est également inclus. Il permet d’accéder à plus de 160 chaînes de télévision, mais aussi à des applications telles que Netflix ou OCS pour profiter de vos services de streaming favoris avec la meilleure qualité possible.

En ce qui concerne le forfait mobile, il propose les appels, SMS, MMS illimités en France métropolitaine, ainsi qu’une enveloppe de données 4G s’élevant à 50 Go par mois. Au-delà, le débit est réduit jusqu’à la réactualisation de l’abonnement mensuel. L’avantage de ce forfait vient surtout de sa liberté à l’étranger. Il n’y a pas de surplus depuis l’Europe, les DOM, la Suisse ou Andorre, vous profitez alors des mêmes conditions qu’en France concernant les appels, SMS, MMS illimités depuis ces zones. Il en va de même pour les 50 Go, utilisables aussi bien en France qu’en Europe.

Retrouvez le pack Open Up 50 Go Fibre à 34,99 €/mois chez Orange

Notre comparateur des offres Fibre et ADSL

Si cette offre ne correspond pas à vos attentes, nous vous invitons à découvrir notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre pour trouver celle qui correspond le plus à vos besoins.