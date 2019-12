Le Black Friday est terminé, c’est l’heure du Cyber Monday ! De nombreuses promos sont déployées et pour vous y retrouver, nous avons sélectionné les meilleures du lot. Du Xiaomi Mi 9, au disque dur externe en passant par les AirPods, Cdiscount a de quoi vous faire craquer.

Après le Black Friday, vient le Cyber Monday. Cdiscount est bien décidé à encore proposer de belles affaires pour ce jour fatidique. Pour ne pas vous y perdre, on a fait le tri et voici les meilleures offres disponibles du Cyber Monday de Cdiscount.

AirPods 2 : la référence des écouteurs true-wireless dès 139 euros

Les AirPods sont devenus de véritables phénomènes de société. On ne passe plus une journée dans une grande ville sans en voir aux oreilles des passants. Tout est imaginé pour faciliter leur utilisation, surtout s’ils sont couplés à un iPhone, iPad ou Mac, la connexion avec les appareils à la pomme se fait en une ouverture de la boite des écouteurs et le tour est joué. Ils sont tout de même compatibles avec d’autres appareils comme les smartphones Android ou les PC sous Windows qui ont une connectivité Bluetooth.

Leur seconde grande force est leur design, légers et assez fins, ils ne se font pas sentir sur la longueur dans les oreilles et sont donc très confortables. Le boitier de rangement est très compact et rentre facilement dans une poche. L’une des deux versions possède même un boitier avec recharge sans-fil pour lui permette de charger facilement avec n’importe quelle station de charge Qi.

Les AirPods 2 en bref

La connectivité avec les produits Apple

Le confort d’utilisation

Le boitier compact

Les AirPods 2 avec le boitier de recharge classique sont disponibles à 139 euros au lieu de 179 soit 40 euros de réduction.

Retrouvez les AirPods 2 avec boitier de recharge standard à 169 euros chez Cdiscount

Les AirPods 2 avec le boitier de recharge sans-fil sont disponibles à 171,97 euros au lieu de 229 soit 57 euros de réduction.

Retrouvez les AirPods 2 avec boitier de recharge sans-fil à 171,97 euros chez Cdiscount

Xbox One S : le pack avec une manette supplémentaire à seulement 160 euros

La Xbox One S a beau être la version de base de la console de salon de Microsoft, elle n’est pas une console au rabais (sur les performances) ! Elle retrouve les caractéristiques de la Xbox One originale sortie en 2013 avec un processeur AMD octa-core cadencé à 1,75 GHz qui développe 1,3 téraflops de puissance avec 8 Go de mémoire vive. Un ensemble qui lui offre des capacités graphiques indéniables.

La console est compatible avec de nombreuses technologies modernes d’affichage comme la 4K Ultra HD, l’HDR, Dolby Atmos et Vision et le DTS:X pour la partie lecteur Blu-Ray. Les jeux sont upscalés en 4K. Autrement dit, elle est parfaitement adaptée aux équipements vidéo et audio haut de gamme et pourra en tirer leur plein potentiel.

Mais ce qui fait pencher le choix entre cette Xbox et la PS4 Slim, c’est le catalogue de jeux. On a toujours les jeux en commun comme les monstres de popularité Call of Duty ou FIFA mais Microsoft a mis en place des exclusivités qui font saliver comme la série des Halo.

La Xbox One S en bref

La plus compact des Xbox avec lecteur de disques

Compatible 4K UHD, HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision et DTS:X

Un très grand catalogue de jeux

Le pack Xbox One S 1 To avec deux manettes et un essai de 14 jours au Xbox Live Gold et d’un mois au Xbox Game Pass est disponible à 159,99 euros chez Cdiscount au lieu de 299,99 !

Retrouvez le pack Xbox One S à 159,99 euros chez Cdiscount

PS4 Slim : la console de salon la plus populaire à 189,99 euros

La PS4 est la console la plus populaire de sa génération. Sur le marché, elle est déclinée en 2 versions : Slim et Pro, la première va convenir à la majorité des utilisateurs par son format plus compact et ses très bonnes performances au demeurant. Petite et silencieuse, elle pourra facilement se ranger dans un meuble sans l’encombrer.

Ce qui fait le succès de cette console c’est aussi sa manette sans-fil Dual Shock 4 livrée avec qui offre un très bon confort de tenue et une compatibilité avec d’autres supports comme un PC ou un smartphone.

La force de la PS4 est également son catalogue de jeu immense, entre les jeux AAA et les jeux indépendants disponibles sur le PS Store, la console de Sony aura toujours des jeux pour vous intéresser.

La PS4 Slim en bref

Des graphismes de qualité

Un format plus compact que la PS4 classique et Pro

Un catalogue de jeu immense

La PS4 Slim 500Go est disponible pour 189,99 euros chez Cdiscount au lieu de 299,99 euros.

Retrouvez la PS4 Slim noire 500 Go pour 189,99 euros sur Cdiscount

PS VR : un pack avec le casque VR et 5 jeux pour aller plus loin avec votre PS4

En comparaison d’un Oculus Rift ou un HTC Vive, le PlayStation VR est l’un des casques les lus accessibles du marché dans la catégorie des jeux vidéo. Il est d’ailleurs le seul disponible sur console de salon, si l’on exclut celui en carton pour la Nintendo Switch. Bien conçu, le casque de Sony est agréable à porter sur la tête même après quelques heures de jeu.

Grâce à un boîtier (vendu avec), le PS VR se connecte directement à votre PS4, PS4 Slim ou PS4 Pro. Les mouvements du casque et des manettes sont détectés par la console grâce à la caméra (vendue également avec) qui détecte les barres lumineuses du casque et de la Dual Shock 4. Le casque intègre par ailleurs un écran OLED affichant une définition Full HD, un angle de vision de 100 degrés, ainsi que de nombreux capteurs, dont un gyroscope et un accéléromètre.

Le pack contient le casque PlayStation VR, le boitier de connexion, la PlayStation Camera ainsi que 5 jeux compatibles : PlayStation VR Worlds, The Elder Scrolls V : Skyrim, Astro Bot : Rescue Mission; Everybody’s Golf VR et Resident Evil 7.

Le PlayStation VR en bref

Un casque VR qui ne nécessite qu’une console de salon classique

Un confort et une utilisation simple

Un catalogue de jeux important

Le Pack PlayStation VR + 5 jeux est disponible chez Cdiscount pour 219,99 euros au lieu d’un prix d’origine de 349,99 euros.

Retrouvez le pack PS VR + 5 jeux pour 219,99 euros chez Cdiscount

Samsung Galaxy S10e : le petit flagship de Samsung à 449 euros

Annoncé en même temps que le Samsung Galaxy S10 et S10 Plus, le Galaxy S10e est une version « économe » (le « e » voulant dire Essential) du flagship coréen, mais sans pour autant perdre beaucoup de fonctionnalités qu’ont ses grands frères. Lors de cette annonce, il était déjà celui avec le meilleur rapport qualité-prix d’entre eux.

Son design n’est pas tout à fait la hauteur du S10 classique et S10 Plus, dans la mesure ou il n’adopte pas les bordures incurvées, mais n’est pas mauvais pour autant. Samsung a très bien fait son travail pour faire de ce smartphone un produit bien construit et très joli grâce notamment à l’écran poinçonné et son dos en verre.

Ses deux points forts sont tout d’abord l’écran AMOLED d’une définition Full HD+. On connait Samsung, ce sont des experts dans ce domaine, ils le confirment avec ce produit. Le second point fort sont ses performances qui rivalisent avec les cadors du marché. Attention cependant à son autonomie très moyenne…

Le Samsung Galaxy S10e en bref

Un smartphone « compact »

Le même processeur que les Galaxy S10 et S10 Plus

Un bon double capteur photo

Le Samsung Galaxy S10e est disponible dans sa version 128 Go à 449 euros chez Cdiscount au lieu de 759 soit 310 euros de réduction.

Retrouvez le Samsung Galaxy S10e pour 449 euros chez Cdiscount

Xiaomi Roborock S50 : l’excellent robot-aspirateur à seulement 290 euros

Si vous en avez marre de nettoyer votre appartement, il faudrait peut-être opter pour un robot-aspirateur. L’un des meilleurs produits est le Roborock S50 de Xiaomi. Il possède un système de cartographie de l’environnement pour adapter ses passages et éviter les collisions grâce à un laser.

Avec ses 4 niveaux de puissance : Silencieux, Équilibré, Turbo et Max, il permet de nettoyer son appartement efficacement grâce à un système de serpillière. Programmable et compatible avec Google Home et Alexa, il peut être lancé même durant votre absence pour éviter d’être dérangé par lui (et pour offrir un divertissement à votre chat).

Sa batterie de 5 200 mAh lui permet en effet de faire le ménage pendant deux heures pleines, ce qui représente plus de 100 mètres carrés nettoyés en une seule charge. Si la batterie manque il se rechargera seul et reviendra lui aussi au dernier endroit visité pour reprendre le travail là où il l’avait laissé.

Le Xiaomi Roborock S50 en bref

Système de cartographie de son environnement

4 niveaux de puissance

Programmable et compatible avec Google Assistant et Alexa

Le Xiaomi Roborock S50 est disponible chez Cdiscount pour 289,99 euros au lieu de 469,99.

Retrouvez le Xiaomi Roborock S50 à 289,99 euros sur Cdiscount

Huawei P30 : un excellent photophone à 449 euros

Malgré la hype à sa sortie, le Huawei P30 classique a vite été éclipsé par le P30 Pro. Pourtant, la version de base du flagship chinois est vraiment excellente. Son design est vraiment réussi avec un écran pratiquement borderless et le dos en verre.

A l’avant, on ne voit que l’écran OLED 6,1 pouces d’une définition de 2340 x 1080 pixels et la petite encoche en forme de goutte d’eau. L’affichage est vraiment bon, l’OLED est toujours aussi bienvenu avec un contraste infini. Ses performances sont toujours aussi bonnes avec le processeur Kirin 980 avec 6 Go de RAM. L’utilisation sera fluide dans n’importe quelle situation et les jeux les plus gourmands tournent très bien. Avec la batterie de 3650 mAh, il le smartphone tiendra près de deux jours sans charge.

Le plus gros point fort de ce P30 est son triple capteur photo à l’arrière avec un capteur grand-angle, un ultra grand-angle et téléobjectif (zoom x3). Les clichés produits sont excellents dans presque toutes les situations.

Le Huawei P30 est disponible chez Cdiscount pour 449 euros au lieu de 799 euros avec 128 Go de stockage interne dans ses trois coloris : noir, bleu aurore et nacré.

Retrouvez le Huawei P30 à 449 euros chez Cdiscount

Huawei P Smart 2019 : un bon smartphone pour seulement 159 euros

Avec ce P Smart 2019, Huawei avait mis le paquet pour proposer un rapport qualité/prix presque parfait. Son design s’inscrit clairement dans la tendance du marché, avec une encoche en forme de goutte d’eau en haut de l’écran et un dos en plastique qui, à première vue, peut passer pour du verre.

Cet écran est d’ailleurs son plus grand atout, d’une taille de 6,21 pouces avec une définition de 2340 par 1080 pixels sur un ratio 19:9. La dalle reste de l’IPS LCD et non de l’OLED mais à ce prix-là, il est presque impossible de trouver mieux.

Avec son processeur Kirin 710 et ses 3 Go de mémoire vive, une utilisation normale sera fluide et sans accroc. Certains jeux 3D tourneront même sans aucun problèmes pour passer le temps dans les transports en commun. Là où ce smartphone étonne vraiment c’est sur sa qualité photo avec des clichés naturels qui satisferont le plus grand nombre, attention tout de même en basse luminosité.

Le Huawei P Smart 2019 en bref

Un design réussi

Un très bon écran

Des photos de qualité pour son prix

Le Huawei P Smart 2019 est disponible pour 159 euros chez Cdiscount avec 64 Go de stockage au lieu de 219 euros.

Retrouvez le Huawei P Smart 2019 à 159 euros chez Cdiscount

Honor View 20 : pour 330 euros, percez votre écran

Quand on regarde le Honor View 20, on remarque vite son design original avec ces reflets en forme de V sur le dos en verre et à l’avant son écran poinçonné à la manière des Samsung Galaxy S10 pour accueillir la caméra avant.

Cependant, l’écran en lui-même n’est pas exceptionnel. Sa dalle LCD avec une définition Full HD+ tend un peu trop vers le bleu et manque de contraste. On sent que pour proposer un écran percé, Honor a dû à l’époque faire l’impasse sur l’OLED qui aurait été bienvenue, mais c’est bien le seul défaut de ce smartphone.

Les performances du téléphone sont de haute volée avec ce processeur Kirin 980 couplé à 8 Go de mémoire vive. Vous aurez clairement du mal à le pousser dans ses derniers retranchements. Avec la batterie de 4 000 mAh, vous pourrez tenir plus d’une journée loin du chargeur. Pour finir, la partie photo du View 20 est à féliciter, de jour, les clichés seront de très bonne qualité avec une belle gestion des couleurs et des détails. Les quelques problèmes arriveront de nuit avec un halo de lumière près d’une source lumineuse.

Le Honor View 20 est disponible à 329,99 euros chez Cdiscount au lieu de 549,99 euros dans sa version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. À ce prix-là, il est compliqué de faire mieux.

Retrouvez le Honor View 20 à 329,99 euros chez Cdiscount

Chargeur à induction Samsung : pour 20 euros, chargez votre smartphone sans-fil et rapidement

Vous avez un iPhone 8 ou plus, un Google Pixel 3 ou plus, un Samsung Galaxy S ou Note, etc. Tous ces smartphones sont compatibles avec la recharge sans-fil par induction, ça tombe bien, le chargeur rapide à induction Samsung est à moitié prix !

Avec son design épuré, il peut facilement se poser sur un meuble sans faire « encombrant » ou « hors-sujet ». Mais le plus important sont ses performances. Il permet de charger un smartphone jusqu’à 5W sans-fil, soit plus rapidement que certains chargeurs fournis (les iPhone sont clairement visés).

Si un smartphone est posé dessus, une LED bleue va s’allumer autour du chargeur pour signifier la charge, elle deviendra verte lorsque votre la batterie est pleine.

Le chargeur sans-fil Samsung en bref

Supporte la charge rapide sans-fil

Un design discret et épuré

LED indicatrice de charge

Le chargeur sans-fil à induction Samsung est disponible chez Cdiscount à 19,99 euros au lieu de 38,56 euros en couleur noire.

Retrouvez le chargeur sans-fil Samsung à 19,99 euros chez Cdiscount

Go Ride 80Pro : le meilleur rapport qualité-prix pour une trottinette à 179,99 euros

Le monde des trottinettes électriques est en pleine expansion. À côté du géant du marché qu’est Xiaomi, GoRide propose la 80 Pro, un modèle au même prix que l’ultra populaire M365 et qui lui fait de l’ombre. Imaginez alors avec 200 euros de réduction.

La 80 Pro passe de 350 à 150 euros et devient le meilleur rapport qualité-prix des trottinettes électriques grâce à ses caractéristiques qui font rougir la concurrence. Montant à la limite légale de 25 km/h, le petit bolide a une très bonne tenue sur la route et possède des roues pleines, donc increvables. Pesant 11,5 kg, elle reste plutôt simple à porter si vous devez monter les escaliers en la portant et se replie sur elle-même pour devenir assez compacte pour la ranger dans un placard ou sous un meuble.

Avec 3 modes de conduite : économie d’énergie, équilibrée et boostée, elle est un petit bonheur à manipuler avec son frein particulièrement puissant en cas de freinage d’urgence et son régulateur de vitesse.

La GoRide 80 Pro en bref

Très bonne tenue de route

Plusieurs modes de conduite

Assez légère pour être manipulée à la main

La GoRide 80 Pro est disponible à 179,99 euros en exclusivité sur Cdiscount au lieu de 349 soit 170 euros de réduction.

Retrouvez la GoRide 80 Pro à 179,99 euros sur Cdiscount

Philips 50PUS6203 : la TV LED 4K UHD 50 pouces à 349,99 euros

Si vous avez envie d’un nouveau téléviseur pour votre salon sans pour autant dépenser de sommes « astronomiques », la Smart TV LED Philips 50PUS6203 est ce qu’il vous faut.

Avec sa dalle 50 pouces LCD compatible 4K UHD et HDR+, vous aurez une très bonne qualité d’image pour regarder vos films et autres contenus disponibles dans cette définition qui devient petit à petit une technologie de plus en plus abordable.

Smart TV oblige, elle intègre différentes applications comme Netflix, YouTube ou Amazon Prive Video pour avoir justement des contenus 4K UHD en attendant que les chaînes TV deviennent compatibles en majorité. Elle possède aussi plusieurs ports USB pour brancher un disque dur et regarder des films directement depuis ce support.

La Philips 50PUS6203 en bref

Résolution 4K UHD

Compatible HDR+

Smart TV avec Netflix, YouTube, etc.

La télévision Philips 50PUS6203 est disponible à 349,99 euros sur Cdiscount au lieu de 420 euros.

Retrouvez la TV Philips 50PUS6203 à 349,99 euros sur Cdiscount au lieu de 420 euros

TV incurvé 4K Samsung 55″ : pour 550 euros, offrez-vous un beau téléviseur

La renommée des téléviseurs Samsung n’est plus à refaire. Les produits du géant coréen sont réputés pour leur qualité et celui-ci n’y fait pas défaut. Il reste dans la catégorie « milieu de gamme », mais conviendra à une très grande partie des utilisateurs.

Sa dalle LED possède une définition de 3840 x 2160 pixels, elle est donc UHD / 4K avec la technologie PureColor pour des meilleures couleurs selon Samsung. Compatible avec le HDR 10+ qui offre là aussi une gestion des couleurs améliorée, ce téléviseur donne accès à des technologies de pointe dans le domaine de l’image pour un prix relativement contenu.

Samsung a installé sur son produit le système Tizen qui en fait une SmartTV avec de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video ou Disney Plus à sa sortie. Compatible avec Amazon Alexa ou Google Assistant, vous pourrez changer les chaines, monter le volume, etc. directement avec sa voix. Enfin, vous pourrez partager du contenu directement depuis votre iPhone grâce à l’intégration de AirPlay 2.

Le téléviseur incurvé Samsung 55″ en bref

Définition 4K UHD

Écran incurvé

Système SmartTV

Le téléviseur Samsung UE55RU7372 est disponible à 549 euros chez Cdiscount au lieu de 680 euros.

Retrouvez le téléviseur Samsung UE55RU7372 pour 549,99 euros chez Cdiscount

Xiaomi Mi Box S: une box Android TV 4K à 48,89 euros

La Xiaomi Mi Box S est la bonne affaire si vous souhaitez vous procurer une box Android TV compatible 4K UHD. Assez compact, il est facile de la cacher dans un meuble TV.

Avec Android TV intégré, la Mi Box S offre l’accès à de nombreuses applications du Google Play Store comme Netflix, Prime Video, YouTube ou encore Disney Plus dans quelques mois.

La box est compatible 4K UHD et pourra lire la plupart des contenus dans ce format sans aucun problème. Vous pourrez même faire tourner quelques jeux 3D pas très gourmands ou brancher un disque dur sur le port USB à l’arrière.

La Xiaomi Mi Box S en bref

Format compact

Android TV installé

Compatible 4K UHD

La Xiaomi Mi Box S est disponible pour 48,89 euros chez Cdiscount au lieu de 69 euros.

Retrouvez la Xiaomi Mi Box S pour 48,89 euros chez Cdiscount

Xiaomi Mi 9 : le flagship killer à 269,99 euros

Le Xiaomi Mi 9 est l’un des smartphones avec le meilleur rapport qualité-prix de cette année. Il possède des caractéristiques dignes d’un « haut de gamme » à un prix bien inférieur. Il est donc le flagship killer de cette année 2019.

Il intègre un écran OLED de 6,39 de grande qualité. Sa définition Full HD+, son excellent contraste et sa gestion des couleurs dans la norme en font le premier gros point fort de ce smartphone. Son design est également réussi, sans être innovant. Il reprend les codes du marché avec une encoche en forme de goutte d’eau, un dos en verre et le double capteur photo dans le coin supérieur gauche.

Ce double capteur justement produit de bons clichés, mais ils ne vont cette fois-ci pas concurrencer des champions comme des Samsung Galaxy S ou Note, Google Pixel ou iPhone. Le Xiaomi Mi 9 embarque un Snapdragon 855 avec 6 Go de RAM, c’est semblable au Google Pixel 4 sorti il y a un mois. Avec cette configuration, les performances sont de haute volée et offrent une expérience sans failles et sans ralentissements.

Le Xiaomi Mi 9 en bref

Un très bon écran

Des performances au top

Un prix imbattable

Le Xiaomi Mi 9 est disponible pour 319 euros chez Cdiscount au lieu de 449 dans sa version 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne ! Remplissez ensuite le formulaire d’Offre de Remboursement pour récupérer 50 euros sur votre achat et passer la facture à 269,99 euros.

Retrouvez le Xiaomi Mi 9 à 269 euros chez Cdiscount

iPhone XS : le « haut de gamme » d’Apple au meilleur prix

Les iPhone d’Apple font partie chaque année des meilleurs smartphones qui sortent. Même après plusieurs années, certains modèles restent toujours aussi fiable. Alors qu’il a fêté ses un an il y a tout juste deux mois, l’iPhone XS figure toujours parmi le top des téléphones pour de très bonnes raisons.

Niveau design, on est sur de la qualité Apple, la marque américaine est une experte dans ce domaine et le prouve encore avec ce produit. L’écran 5,8 pouces est composé d’une dalle OLED d’une définition de 2436 x 1125 pixels de toute beauté. La luminosité, le contraste et les angles de vision font de cet écran son indéniable point fort.

L’iPhone est toujours une bête de performances, le XS n’y fait pas abstraction et offre une expérience d’utilisation fluide que ce soit en utilisation classique ou intensive. Enfin, l’iPhone XS est un cador de la photo avec à l’arrière un double capteur dont un qui offre un zoom optique x2.

L’iPhone XS est disponible pour 729,99 euros chez Cdiscount dans version Gris sidéral avec 64 Go de stockage interne au lieu de 1099,99 euros.

Retrouvez l'iPhone XS pour 729,99 euros chez Cdiscount

iPhone Xr : pour 569 euros, le meilleur rapport qualité-prix pour un smartphone Apple

Annoncé il y a de cela un peu plus d’un an, l’iPhone XR avait étonné à sa sortie et était pour beaucoup annoncé comme l’iPhone à acheter plutôt que le XS ou XS Max grâce à son très bon rapport qualité-prix.

Aujourd’hui, il vaut encore plus le coup avec cette promo car pour moins de 600 euros vous avez un iPhone (c’est déjà bien) avec le design post iPhone X avec l’écran presque borderless avec l’encoche sur le haut. La dalle LCD est une des meilleures du marché et malgré sa définition assez faible de 1792 x 828 pixels, elle nous avait étonné par sa qualité. Côté photo, l’unique capteur à l’arrière fait un travail qui lui a permis de se hisser comme l’un des meilleurs dans cette catégorie. Que ce soit à l’avant ou à l’arrière les clichés prit sont très bons et offrent une bonne restitution des couleurs et concurrencent le Pixel 3. Malgré ses 3 petits Go de mémoire vive, l’iPhone XR est une bête de course. Il était à sa sortie l’un des appareil les plus performants, il l’est d’autant plus dans sa gamme de prix. Enfin, vous pouvez vous éloigner de votre chargeur sans trop paniquer avec sa très bonne autonomie qui lui permet de rester éveillé pendant près de deux jours d’affilée. L’iPhone XR d’Apple est disponible pour 569,99 euros chez Cdiscount au lieu de 709 euros dans sa version 64 Go en couleur Noire ou Rouge. Retrouvez l'iPhone XR pour 569,99 euros chez Cdiscount

iPad 7 : à 349 euros, c’est le meilleur rapport qualité-prix pour une tablette

Sur le marché des tablettes, Apple est bien seul face à une concurrence à la traîne. Les iPad sont les rois et il est compliqué d’imaginer la roue tourner bientôt tant les « ardoises » à la pomme sont des modèles du genre. Rien qu’avec son design, domaine si cher à Apple, on a du mal à déceler des erreurs à part les bordures qui peuvent paraître un peu trop « passéiste » pour certains utilisateurs. La qualité de construction est très bonne et le produit tient parfaitement en main.

Avec un écran Retina 10,2 pouces d’une définition de 2 160 x 1 620 pixels, l’iPad 7 a une qualité d’affichage dont on ne pourrait critiquer qu’une seule chose : l’absence d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, réservé à la version Pro. La puce A10 lui permet d’avoir des performances presque parfait pour faire tourner des outils comme Photoshop, Lightroom ou des applications plus basiques comme Netflix ou Instagram.

Depuis quelques mois, les tablettes Apple ont leur propre système : iPadOS qui offre une expérience presque parfaite qui est clairement la meilleure du marché face à Android et l’interface tablette de Windows 10.

L’iPad 10,2 pouces en bref

Écran Retina

Un design réussi

L’intégration iPadOS

L’iPad 10,2 pouces est disponible pour 349,99 euros chez Cdiscount en version Gris Sidéra, Wifi seul et 32 Go de stockage interne au lieu de 389 euros.

Retrouvez l'iPad 10,2 pouces pour 349,99 euros chez Cdiscount