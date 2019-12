Le prix de l’Apple Watch Series 4 a bien baissé depuis la sortie du nouveau modèle. Pour preuve, le modèle 4G en 44 mm (avec boîtier aluminium) de la montre connectée pour iPhone est aujourd’hui disponible à 359 euros sur Boulanger, contre 529 euros habituellement.

Hormis l’écran Always-On Display et la boussole, il faut dire que l’Apple Watch Series 4 n’a pas vraiment grand-chose à envier à la Series 5. À vrai dire, cette montre connectée a encore tout pour plaire en 2019 pour les possesseurs d’iPhone, d’autant plus avec une remise de 170 euros sur son prix d’origine. Notez que la version GPS + Cellular offre les mêmes fonctionnalités que le modèle classique, mais la connectivité cellulaire en plus pour recevoir des messages et passer des appels sans iPhone ou écouter de la musique via Apple Music, par exemple.

L’Apple Watch Series 4 en bref

Un design rectangulaire, mais toujours élégant

Une autonomie estimée à 18 heures selon le constructeur

Ses nombreuses fonctionnalités accès sur la santé et sur le sport

Tout aussi douée que la Series 5, la boussole et l’écran always-on en moins

Au lieu de 529 euros, l’Apple Watch Series 4 (aluminium, 44 mm, 4G) est aujourd’hui disponible à 359 euros sur Boulanger, soit une remise de 32 % sur son prix habituel.

L’Apple Watch Series 4 en détail

Si le design n’avait pas réellement changé depuis la première du nom en 2015, force est de constater que la firme de Cupertino a fait quelques efforts pour cette quatrième version de sa montre connectée. Le format rectangulaire est évidemment conservé, mais on retrouve désormais des bords bien plus arrondis qu’auparavant. Une touche d’élégance bienvenue, et aussi de discrétion avec la Digital Crown et le bouton d’allumage qui se veulent également moins imposants.

L’écran OLED de l’Apple Watch Series 4 est également plus grand (1,78 pouce contre 1,65 pouce pour la Series 3) avec un effet borderless qui permet d’agrandir la surface d’affichage de 30 %. Une prouesse qui offre une meilleure lisibilité du contenu, que ce soit pour les notifications, les messages ou encore les photos. On pourrait regretter la fonctionnalité Always-on Display de l’Apple Watch Series 5 pour garder constamment l’écran allumé, mais est-ce que ça vaut réellement plus d’une centaine d’euros supplémentaires ?

L’ancien modèle est par ailleurs tout aussi performant que le nouveau avec sa puce S4 bicœur 64 bits, déjà annoncée comme deux fois plus puissante que la S3. Un modèle de fluidité, où il sera agréable de profiter de toutes les fonctionnalités disponibles, comme le suivi d’activité ou du bien-être au quotidien, la détection automatique des exercices, l’affichage des notifications, etc. Au niveau de l’autonomie, comptez deux jours d’utilisation au maximum avant de devoir la recharger.

Enfin, l’Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) offre les mêmes fonctionnalités que le modèle classique, mais la connectivité cellulaire en plus. Vous pouvez alors échanger des messages, répondre au téléphone, recevoir vos notifications et écouter des contenus Apple Music et Apple Podcasts en toute liberté, même si vous n’avez pas votre iPhone à porter de main. Par ailleurs, la montre connectée doit être prise en charge par le même opérateur que votre smartphone pour se connecter (seuls SFR et Orange sont compatibles).

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur l’Apple Watch Series 4, n’hésitez pas à lire le test de nos confrères de chez Numerama.

