RED by SFR prolonge son forfait 60 Go à 12 euros par mois

Les meilleur forfait mobile sans engagement a droit à une semaine de rabe. L'offre 60 Go de de RED by SFR est prolongée jusqu'au 6 janvier.

Il devait disparaître le 1er janvier, mais finalement RED a offert une semaine de vie supplémentaire à son excellente offre 60 Go pour 12 euros tout ronds. Elle est prolongée jusqu’au 6 janvier, et c’est toujours selon nous le meilleur forfait du marché avec un prix qui ne changera pas au bout d’un an, 8 Go en Europe et les appels SMS/MMS illimités en France.

En bref

Appels/SMS/MMS illimités

60 Go de data en France métropolitaine

8 Go supplémentaires dans l’UE et les DOM

En savoir plus 👇

Les forfaits de RED by SFR sont désormais totalement modulables. RED propose temps normal 30 Go pour 10 euros, puis 60 pour 5 euros supplémentaires ou 100 Go en ajoutant encore 5 euros. En lançant cette nouvelle promotion 60 Go à 12 Go, RED a simplement décidé de supprimer l’offre basique. Vous n’avez donc le choix qu’entre 60 Go à 12 euros ou 100 Go pour 20 euros par mois.

Cette offre propose les appels SMS et MMS illimités en France Métropolitaine en plus de 60 Go de 4G. Dans l’UE et les DOM (hors Mayotte), vous avez 8 Go de données supplémentaires spécifiquement prévues ces territoires. L’UE s’entend au sens strict, c’est à dire sans Andorre ni la Suisse… mais pour l’instant le Royaume-Uni.

Comme toujours, si vous arrivez au bout de l’enveloppe de donnée en France vous pourrez acheter des recharges de 1 Go à 2 euros, dans la limite de 4 recharges par mois. En Europe, vous serez facturé à raison de 0,0054 euro le Mo. C’est un grand classique. On rappelle qu’une option pour obtenir 15 Go de data en Suisse, Andorre, USA et Canada est disponible pour 5 euros par mois.

Les autres forfaits sans engagement du moment

Pour comparer avec les autres offres du marché, n’hésitez pas à utiliser notre comparateur pour trouver le meilleur forfait mobile du moment.