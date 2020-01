Soldes 2020 : la PS4 Pro est encore moins chère que pendant le Black Friday

Si vous ne l’avez pas eu sous le sapin à Noël, c’est aujourd’hui le moment de se rattraper. Pendant les soldes d’hiver 2020, la console PlayStation 4 Pro (ou PS4 Pro pour les intimes) descend au prix inédit de 275 euros sur Cdiscount avec le code promo MOINS25E.

C’est le moment de s’équiper à petit prix, avant que la nouvelle génération de consoles arrive. La PlayStation 4 Pro est aujourd’hui la console la moins chère du marché pour jouer en 4K, pourquoi ne pas en profiter pendant les soldes d’hiver 2020 ?

En bref

Tous les jeux en 4K (ou presque)

Un traitement HDR de toute beauté

Le même catalogue de jeux que la PS4 Slim

Au lieu de 399 euros habituellement, la console PlayStation 4 Pro (1 To) descend à 275 euros en utilisant le code promo MOINS25E sur Cdiscount, soit une économie de plus de 120 euros sur la console surboostée de Sony. L’offre est encore plus alléchante que pendant le Black Friday.

Elle est également disponible à 285 euros sur Cdiscount, en pack avec le jeu God of War. Une belle exclusivité Sony que l’on vous recommande chaudement de découvrir.

En savoir plus 👇

La PlayStation 4 Pro est arrivée en 2016, soit 3 ans après la console originale. Elle a la particularité d’être un modèle surboosté en étant propulsé par 4,2 téraflops de puissance (contre 1,84 téraflops sur la PS4) et 8 Go de mémoire vive, ce qui lui permet notamment de faire tourner certains jeux compatibles en 4K à 30 fps ou en Full HD à 60 fps, le tout avec un joli traitement HDR.

Si ce n’est pas une véritable définition 4K comme sur Xbox One X, le résultat reste tout même bluffant à l’écran (à condition d’avoir les équipements compatibles).

Que ce soit la Slim ou la Pro, les deux donnent d’ailleurs accès au même catalogue de jeux. Vous pourrez toutefois profiter des jeux et exclusivités de Sony en Ultra Haute Définition avec la PS4 Pro, en passant par The Last of Us, Spider-Man, Uncharted, Gran Turismo ou encore Death Stranding. Évidemment, toutes les productions des développeurs tiers et indépendants sont là pour garnir l’immense catalogue de la PS4.

