Toujours utiles, les Chromecast 3 et Chromecast Ultra sont à prix réduit

Avec notre code promo exclusif FRANDROIDMOBILE à utiliser via Acheter sur Google, vous pouvez obtenir 13 % de réduction sur le Chromecast 3 et le Chromecast Ultra. Que ce soit pour offrir ou se faire plaisir, le dongle HDMI de Google aura toujours son utilité — à un moment donné — pour diffuser facilement du contenu, notamment en soirée avec des ami(e)s ou lors d’une réunion de famille.

Les produits Google ne sont que très rarement en promotion, ce pour quoi nous n’hésitons pas à vous partager un bon plan lorsqu’il est possible d’en obtenir à prix réduit. C’est aujourd’hui le cas des Chromecast 3 et Chromecast Ultra qui passent respectivement à 34 et 69 euros grâce à notre code exclusif FRANDROIDMOBILE via Acheter sur Google. Voici les offres en un clin d’œil :

Le Chromecast de Google est une clé HDMI qui se révèle tellement pratique au quotidien. Ce petit objet permet tout simplement de diffuser du contenu type média (photos, musiques et vidéos) sur un téléviseur directement depuis un smartphone, une tablette ou depuis le navigateur Chrome d’un PC. C’est d’ailleurs un jeu d’enfant à installer et à utiliser. Une fois relié à votre réseau Wi-Fi via l’application Google Home (disponible sur iOS et Android), il suffit ensuite de cliquer/toucher la petite icône dédiée pour streamer le contenu sur votre téléviseur.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ces deux produits, on vous donne tous les détails plus bas.

Chromecast 3 : pour les TV Full HD

À chaque TV son Chromecast. Si vous avez un téléviseur allant jusqu’à la définition Full HD, nous vous recommandons d’opter pour le Chromecast 3. Il est capable de diffuser du contenu en 1080p jusqu’à 60 images par seconde, contre 30 fps pour l’ancien modèle, le Chromecast 2. Déjà très pratique à utiliser avec un smartphone/tablette, c’est encore plus simple grâce à Google Assistant. Rien de tel que votre propre voix pour changer un programme TV ou une musique sur Spotify pendant que vous avez les mains prises à faire la vaisselle, par exemple.

En bref

Aussi simple à installer qu’à utiliser

Une diffusion Full HD jusqu’à 60 images par seconde

Sa compatibilité avec Google Assistant logique, mais tellement pratique

Au lieu de 39 euros, le Chromecast 3 est aujourd’hui disponible à 34 euros grâce à notre code promo exclusif FRANDROIDMOBILE via Acheter sur Google.

Chromecast Ultra : pour les TV 4K

Si votre téléviseur est en revanche compatible 4K, il vaut alors mieux orienter son choix vers le Chromecast Ultra. Il permet de lire des contenus en Ultra Haute Définition à 30 images par seconde et en 1080p à 60 images par seconde. À ce jour, c’est la meilleure solution de la firme de Mountain View pour visionner vos séries et films préférés, mais pas que. Depuis quelque temps, il est également compatible avec Stadia, la plateforme cloud gaming de Google. Vous pouvez alors jouer aux jeux du catalogue sur votre téléviseur, tout en étant confortablement installé au fond de votre canapé. Les fonctionnalités liées à Google Assistant sont également présentes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Chromecast Ultra.

En bref

Toujours simple à installer et à utiliser

Une diffusion en 4K jusqu’à 30 images par seconde

Compatible Google Assistant, mais également avec Stadia

Au lieu de 79 euros, le Chromecast Ultra est aujourd’hui disponible à 69 euros grâce à notre code promo exclusif FRANDROIDMOBILE via Acheter sur Google.

C’est quoi Acheter sur Google ?

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et autres consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions.

On vous offre en ce moment jusqu’à 13 % de remise supplémentaire sur notre sélection avec notre code promo exclusif : FRANDROIDMOBILE. Il sera actif jusqu’au 29 février 23h59, ou dans la limite de 5000 commandes. Vous ne pouvez profiter que d’une seule promotion par commande et dans la limite de 100 euros de réduction.