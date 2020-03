Tout le monde voudra un Xiaomi Mi Band 4 à son poignet avec cette promotion

Le Xiaomi Mi Band 4 est un bracelet connectée déjà abordable de base, mais il est aujourd'hui encore moins que d'habitude grâce à cette promotion sur Cdiscount : on parle de 35 % de réduction sur son prix d'origine !

Après le Mi Band 3, voici le Xiaomi Mi Band 4. Une amélioration de la formule à succès qui rajoute quelques nouveautés, comme un écran en couleur et une comptabilité Bluetooth 5.0. C’est l’un des meilleurs rapport qualité/prix du marché, surtout en promotion.

En bref

Un design discret

L’étanchéité jusqu’à 40 mètres

Une autonomie de 16 jours (environ)

Au lieu de 39,99 euros, le Xiaomi Mi Band 4 est aujourd’hui disponible à 25,99 euros sur Cdiscount, soit une économie de 14 euros sur son prix d’origine. C’est encore moins cher que le prix du Xiaomi Mi Band 3 (l’ancien modèle) à son lancement.

Pour en savoir plus 👇

Le Xiaomi Mi Band 4 reprend le design de son prédécesseur. On retrouve le même bracelet en silicone où vient se loger le cadran, mais une différence vient tout changer : l’écran OLED de 0,95 pouce affiche dorénavant de la couleur. Sur la partie basse, la zone concave est d’ailleurs supprimée pour laisser place à un petit point blanc, mais l’usage reste le même pour accéder au menu. L’interface est en revanche assez similaire à celle du Xiaomi Mi Band 3.

Le dernier modèle du bracelet connecté est désormais compatible Bluetooth 5.0 pour améliorer la stabilité de la connexion entre le bracelet et le smartphone, ce qui a également pour but de réaliser des économies d’énergie. De ce fait, sa batterie de 135 mAh lui permet de tenir pendant environ 16 jours — selon notre test — après une recharge de deux heures seulement. Le Mi Band 4 est également étanche, jusqu’à 40 mètres, et ajoute du coup la nage à ses activités sportives.

Pour le reste, on retrouve évidemment toutes les fonctionnalités classiques d’un tracker d’activité, avec notamment le calcul de la distance parcourue, la vitesse, le nombre de pas, le nombre de calories brûlées ou encore la fréquence cardiaque, tout en détectant différentes activités telles que la marche/course à pied, l’équitation, etc. Ensuite, tout est clairement détaillé et analysé via l’application Mi Fit (disponible sur iOS et Android).

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi Band 4.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre de cet article est victime de son succès, merci de consulter le tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi Band 4.

Découvrez notre guide d’achat dédié

Pour découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs bracelets connectés en 2020.