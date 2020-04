Économisez 300 euros sur le tout nouveau Apple Mac Mini (modèle i5 + SSD 512 Go)

Alors qu'Apple dévoilait son nouveau Mac Mini un jour seulement après le début du confinement en France, voilà que la nouvelle version de cet ordinateur miniature de la firme de Cupertino est déjà en promotion avec plus de 300 euros de réduction.

Eh oui, c’était il y a tout juste un mois qu’Apple a levé le voile ses nouveaux iPad Pro, MacBook Air et Mac Mini de l’année 2020. Surprise : le dernier de la liste est déjà en promotion, qui plus est dans (presque) sa meilleure configuration avec un processeur Intel Core i5, 8 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go.

En bref

Le design discret du boitier

Avec un châssis en matériaux recyclés

Et une connectique fournie, avec 4 ports USB-C

Au lieu de 1 279 euros, ce modèle du nouvel Apple Mac Mini de 2020 est aujourd’hui disponible à 977 euros sur Amazon et Cdiscount, ce qui représente une réduction de plus de 300 euros moins d’un mois après son lancement.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

L’Apple Mac Mini de l’année 2020 ne révolutionne pas forcément le schmilblick. Ce nouveau modèle attise toutefois la curiosité, à commencer par son design. Il n’est pas bien différent de l’ancien modèle, certes, mais son châssis est désormais fabriqué 100 % en aluminium recyclé. Une promesse « écologique » qu’Apple aime bien montrer, comme on a pu récemment l’apercevoir encore avec l’annonce de son nouvel iPhone SE.

Il intègre un port HDMI pour brancher un écran et deux ports USB pour connecter un clavier et une souris. La base, mais la connectique est définitivement bien plus fournie que ça avec quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C), une prise casque et un port Ethernet. Il est également compatible Wi‑Fi 802.11ac pour profiter d’une connexion sans fil à Internet.

Ce modèle embarque enfin un processeur Intel Core i5 de huitième génération cadencé à 3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,1 GHz), un GPU Intel UHD Graphics 630 et 8 Go de mémoire vive. Pour ajouter encore plus de fluidité à tout cela, le Mac Mini possède un SSD ultra rapide de 512 Go.

Ce n’est définitivement pas l’ordinateur de bureau qui fait tourner les jeux les plus récents dans les meilleures conditions graphiques, mais c’est un excellent compagnon de productivité, qui plus est à jour avec la dernière version de Mac OS.