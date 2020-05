Environ 500 € de réduction pour la tablette hybride Microsoft Surface Pro X

La tablette hybride Microsoft Surface Pro X profite aujourd'hui d'une belle réduction sur Amazon. On trouve par exemple la configuration SQ1 + 16 Go de RAM + SSD 256 Go à 1 175 euros au lieu de 1 669, soit une réduction de 494 euros sur son prix d'origine.

En seulement quelques mois de commercialisation, force est de constater que le prix de la tablette hybride Microsoft Surface Pro X a bien baissé… Plusieurs configurations sont aujourd’hui disponibles en forte promotion sur Amazon, avec jusqu’à 30 % de remise immédiate. Plus de détails ci-dessous.

En bref

La compatibilité 4G+

L’écran 13 pouces au format 2:3

L’autonomie annoncée à 13 heures environ

La Microsoft Surface Pro X est disponible à partir de 935 euros. Voici les trois configurations à prix réduit sur Amazon :

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France. Plus d’explications ici.

La Surface Pro X est une tablette hybride très élégante. Elle propose bordures fines qui entourent son écran tactile de 13 pouces, tout en conservant le format d’images 2:3 pour afficher plus d’informations. Elle est également épaisse de 7,3 mm et légère avec son poids plume de 774 grammes que ses prédécesseurs, ce qui la rend plus facilement transportable.

Elle est propulsée par la puce Microsoft SQ1, un SoC personnalisé par Qualcomm avec une architecture ARM, comme les iPad, le tout épaulé par 8 Go de mémoire vive. L’expérience utilisateur est globalement fluide, mais il faut savoir que la tablette hybride peut présenter des incompatibilités avec certains logiciels. Windows 10 permet d’exécuter des programmes Win32 sur des puces ARM grâce à l’émulation, mais le résultat est loin d’être convaincant…

En revanche, il n’y a pas que des inconvénients avec une puce ARM. L’avantage ? La Pro X possède une connectivité 4G LTE intégrée, vous n’avez donc pas besoin de partager la connexion de votre smartphone ou de chercher un point Wi-Fi disponible autour de vous. Un atout non négligeable qui permet à cette tablette d’être mobile dans tous les sens du terme. D’autant plus qu’elle est également très autonome avec une endurance annoncée à jusqu’à 13 heures d’utilisation.

En ce qui concerne la connectique, on retrouve : 2 ports USB-C, 1 port Surface Connect (pour connecter un clavier) et 1 port nano SIM.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main de la Microsoft Surface Pro X.

