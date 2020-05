Le surprenant Lenovo Smart Display avec plus de 60 % de réduction

Avec son Smart Display, Lenovo s'est associé à Google pour proposer un produit réussi qui nous a charmés lors de notre test. Il intègre Google Assistant (et même la fonctionnalité Chromecast) dans un design élégant. Boulanger propose une offre à ne pas rater, puisqu'il passe de 179 à seulement 69 euros !

Dans la liste des appareils dont on n’imaginait pas avoir autant besoin avant de l’avoir utilisé : le Smart Display. C’est le sentiment que nous a laissé ce produit lors de notre test, car l’appareil de Lenovo est étonnamment pratique à poser dans une cuisine, un bureau ou dans l’entrée de sa maison. Le moment de craquer est arrivé, Boulanger propose une promotion encore jamais vue sur cet écran connecté.

En bref

Un design réussi

Google Assistant intégré

De nombreuses fonctionnalités comme le Chromecast

Le Lenovo Smart Display est disponible chez Boulanger pour seulement 69,99 euros au lieu de 179,99, soit 61 % de réduction pour être exact.

Le concept du Smart Display est facile à résumer : c’est un Google Home mélangé à un Chromecast avec un écran. Il est peu dire que d’annoncer que le combo est réussi et lui permet d’être très versatile.

Posez-le dans la cuisine et Google Assistant proposera des recettes étape par étape depuis des sites comme 750 g, Marmiton, etc. Si vous voulez simplement quelque chose pour passer le temps en attendant que l’eau se mette à bouillir, jouez un épisode de votre série préférée sur Netflix avec son écran de 7 pouces d’une définition HD très lumineuse et de bonne qualité.

Posez-le dans le salon pour en faire un Google Home amélioré qui affichera vos différentes informations comme votre agenda ou la météo pour bien commencer votre journée ou diffusera de la musique (via Spotify, Play Musique, YouTube Music, Deezer et Amazon Music) grâce à son haut-parleur qui, bien qu’il ne fasse pas partie du haut du panier, tient très bien la route.

Posez-le dans votre entrée pour en faire un centre de contrôle de vos objets connectés comme vos lumières, votre système de sécurité, etc. via Google Assistant. Ainsi à chaque arrivée ou départ dans la maison, vous pouvez tout gérer depuis un seul appareil.

Ou enfin, posez-le dans votre bureau pour effectuer des visioconférences avec sa webcam 5 MP et le support de Google Duo (et seulement Google Duo malheureusement, pas de Messenger, Skype ou Zoom).

Cependant, le poser dans une chambre sera plus compliqué à cause de son écran assez grand et lumineux. Pour cette solution, nous vous conseillons plutôt d’aller vers le Lenovo Smart Clock, lui aussi proposé à prix bradé.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce produit, rendez-vous sur notre test complet et détaillé (spoiler, nous lui donnons la note de 8/10) !

