Fnac et Darty : le TOP des meilleures offres tech pour les French Days

Les French Days ont d'ores et déjà commencé chez la plupart des e-commerçants français et les enseignes Fnac/Darty jouent évidemment le jeu cette année. Au programme : des smartphones, objets connectés, casques audio, ordinateurs et vidéoprojecteurs en grosse promotion.

Les French Days du printemps se tiennent du 27 mai au 2 juin 2020. Cet événement commercial du « Black Friday à la française » est vite devenu incontournable dans l’Hexagone à tel point que beaucoup d’entre vous l’attendent pour faire de bonnes affaires.

Fnac est évidemment de la partie pour proposer de nombreuses promotions pendant toute une semaine. De plus, il y a un avantage encore plus intéressant à commander chez lui si vous êtes adhérents. La carte Fnac+, par exemple, permet notamment de bénéficier d’une livraison express gratuite en illimité, avec quelques avantages supplémentaires.

Si vous ne l’avez pas, notez qu’elle est en ce moment disponible en réduction à 7,99 euros au lieu de 49 grâce au code promo EXPRESS. C’est tout simplement l’option idéale pour optimiser ses achats lors des French Days.

En revanche, l’enseigne Darty ne propose pas de formule similaire, mais la livraison est bien souvent gratuite lorsque l’on dépasse un certain montant dans le panier.

Smartphones

Le Google Pixel 3a à 249 €

Le Google Pixel 3a est une version allégée d’un ancien flagship. Il ne propose pas une grande puissance avec son Snapdragon 670, toutefois suffisante pour bénéficier d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, mais il capture des clichés comme aucun autre smartphone à ce prix. Le seul reproche que l’on peut lui faire est son autonomie, mais il est tout de même compatible avec la charge rapide jusqu’à 18 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Google Pixel 3a dans nos colonnes.

En bref

Son format compact

Son écran OLED sans encoche ni bulle

Son appareil photo exceptionnel pour ce prix

Le Google Pixel 3a chute à seulement 249 euros sur fnac.com et Darty à l’occasion des French Days, contre 399 euros à son lancement.

Les Google Pixel 4 et 4 XL à partir de 549 €

Les Pixel 4 et Pixel 4 XL les smartphones premium de Google. Ils viennent avec leur lot d’amélioration, en passant par un écran OLED à 90 Hz, la puissance du Snapdragon 855 ou encore l’appareil photo qui fait encore une fois des merveilles. Ils intègrent même un nouveau capteur baptisé « Soli » afin de reconnaître les gestes de la main. On apprécie également qu’ils soient compatibles avec la charge sans fil.

N’hésitez pas à lire nos tests détaillés des Google Pixel 4 et Google Pixel 4 XL afin d’en savoir plus.

En bref

Android pur

La puissance du Snapdragon 855

Les qualités indéniables en photographie

Le Google Pixel 4 est disponible à 549 euros sur fnac.com et Darty à l’occasion des French Days, contre 769 euros à son lancement.

En ce qui concerne le Google Pixel 4 XL, on le trouve à 599 euros sur fnac.com, Darty et Boulanger, contre 899 euros habituellement.

L’Oppo A9 2020 à 199 €

Oppo est l’un des principaux rivaux de Xiaomi et son A9 2020 en est le parfait exemple. Il jouit effectivement d’un tout aussi bon rapport qualité/prix que son opposant le Redmi Note 8T, notamment en embarquant le même Snapdragon 665 (épaulé 4 Go de RAM). L’autonomie est également excellente avec une batterie de 5 000 mAh, mais on peut facilement lui reprocher quelques sacrifices, comme son écran HD+. En ce qui concerne la photo, il fait en revanche presque mieux que son opposant avec un quadruple capteur 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels.

Lisez notre test complet de l’Oppo A9 2020 pour en savoir plus.

En bref

Le bon rapport qualité/prix

La polyvalence en photo

L’excellente autonomie

L’Oppo A9 2020 est disponible à seulement 199 euros sur fnac.com et Darty (via ODR) à l’occasion des French Day, contre 229 euros à son lancement en fin d’année dernière.

Le Xiaomi Mi A3 à 199 €

Le Xiaomi Mi A3 est le dernier représentant du label Android One pour le constructeur chinois. Il a la particularité de proposer une interface épurée et simplifiée à la place de MIUI, avec la promesse de recevoir les dernières mises à jour majeures et de sécurité pendant 2 à 3 ans minimum. Il s’équipe d’un écran AMOLED de 6 pouces, d’un Snapdragon 665 et une batterie de 4 030 mAh. De plus, il intègre un triple capteur photo pour apporter (presque) toute la polyvalence souhaitée en 2020.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi A3.

En bref

L’interface Android One

L’autonomie de deux jours

La puissance du Snapdragon 665

Le Xiaomi Mi A3 est disponible à seulement 199 euros sur fnac.com et Darty à l’occasion des French Days, contre 249 euros à son lancement.

Objets connectés

Lenovo Smart Clock à 39 €

Le Lenovo Smart Clock est considéré comme un réveil connecté à poser sur sa table de chevet. Son écran ne fait que 4 pouces seulement, mais c’est amplement suffisant pour afficher quelques informations utiles. Il possède un aspect très pratique : un port USB au dos permet de brancher un autre appareil, comme un smartphone par exemple. Une idée plus que bienvenue pour ne pas encombrer la prise à côté de votre lit. Il tourne d’ailleurs sous l’OS Smart Display de Google, avec l’assistant qui va avec.

N’hésitez pas à lire notre test complet du Lenovo Smart Clock pour en savoir encore plus.

En bref

Le format compact

Le port USB très pratique

Google Assistant avec OS Smart Display

Le réveil connecté Lenovo Smart Clock est disponible à seulement 39 euros sur fnac.com et Darty à l’occasion des French Days, contre 89 euros habituellement.

Notez que le Lenovo Smart Display dans sa version 10″ profite lui aussi d’une belle réduction, avec un prix qui passe de 239 à seulement 99 euros à la Fnac, et Darty également.

L’Apple Watch Series 3 à partir de 199 €

Pas besoin de l’Apple Watch dernier cri afin de profiter d’un second écran pour son iPhone. L’Apple Watch Series 3 n’embarque évidemment pas toutes les nouveautés des récents modèles, mais elle propose (presque) toutes les fonctionnalités que l’on attend d’une montre connectée en 2020. De plus, c’est à ce jour la solution la plus abordable pour profiter de WatchOS.

En bref

Le design authentique d’Apple

L’autonomie estimée à 18 heures environ

Les nombreuses fonctionnalités et applications disponibles

Au lieu de 229 euros, l’Apple Watch Series 3 est aujourd’hui disponible à seulement 199 euros sur Darty et fnac.com pour le modèle 38 mm.

Le modèle 42 mm de l’Apple Watch Series 3 est quant à lui disponible à 229 euros au lieu de 259.

Casques audio

Jabra Elite 85h à 179 €

Le Jabra Elite 85h n’est pas aussi convaincant que ses concurrents Bose et Sony, mais c’est tout de même un excellent casque audio à ce prix. Son autonomie est bien supérieure avec jusqu’à plus de 40 heures de musique non-stop. La qualité sonore est également très agréable, notamment grâce à une signature sonore beaucoup moins marquée que chez les autres. Il embarque également une fonctionnalité de réduction active du bruit. Elle est globalement efficace, mais moins poussée.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Jabra Elite 85h dans nos colonnes.

En bref

Une autonomie au-dessus du lot

Une réduction de bruit active/passive efficace

Une qualité audio au rendez-vous, sans signature sonore

Le casque sans fil Jabra Elite 85h est aujourd’hui disponible à seulement 179 euros sur fnac.com et Darty à l’occasion des French Days, contre 299 euros à son lancement.

Ordinateurs/tablettes

Le nouvel Apple Mac Mini à partir de 779 €

L’Apple Mac Mini est l’ordinateur compact par excellence. Ce n’est pas la machine qui fera tourner vos jeux gourmands, mais c’est un véritable compagnon de productivité, qui plus est à jour avec la dernière version de Mac OS. Il embarque un processeur Intel Core i5 ou i3 de huitième génération, un GPU Intel UHD Graphics 630 et 8 Go de mémoire vive. Pour ajouter un peu plus de fluidité à tout cela, le Mac Mini possède également un SSD ultra rapide de 256 ou 128 Go.

On apprécie son châssis fabriqué à 100 % en aluminium recyclé et sa connectique fournie (1 port HDMI, 2 port USB, 4 ports Thunderbolt 3, 1 port casque et 1 port Ethernet).

En bref

Le design du boitier

Avec un châssis en matériaux recyclés

Et une connectique fournie, avec 4 ports USB-C

Au lieu de 1 249 euros, le modèle i5 + SSD 256 Go du nouvel Apple Mac Mini de 2020 est aujourd’hui disponible à seulement 999 euros sur fnac.com.

On trouve également la version i3 +128 Go moins chère, à 779 euros au lieu de 899.

Image et son

Le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Laser à 1 290 €

Le Xiaomi Mi Laser est un vidéoprojecteur vraiment impressionnant. Il a la particularité de projeter une image de grande taille (environ 60 pouces) sur une très courte distance. L’image peut atteindre jusqu’à 150 pouces avec un recul qui reste faible. Le projecteur utilise la technologie Digital Light Processing Projection (DLP) et propose une définition maximale Full HD de 1920 x 1080 pixels.

Nous vous invitons enfin à lire notre test détaillé du Mi Laser Projector pour en savoir davantage.

En bref

Une surface d’image jusqu’à 150 pouces

Une prise en main simple via Android TV

Une bonne colorimétrie et une belle luminosité

Le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Laser à courte focale est disponible à 1 290 euros sur fnac.com à l’occasion des French Days, contre 1 590 euros habituellement.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.