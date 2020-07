Plus de 50 % de réduction pour cette enceinte et ce casque Marshall

Pour les soldes, Boulanger propose une super offre pour les fans de Marshall. L'enceinte Bluetooth Kilburn II profite de 50 euros de réduction et passe à 199 euros, le revendeur offre en plus le casque Bluetooth Major III d'une valeur de 149 euros. Autrement dit, vous payez 199 euros pour 400 euros de matériel.

Vous cherchez à changer votre matériel audio et voulez des produits Bluetooth ? Cette offre est pour vous. Boulanger propose l’enceinte Bluetooth Marshall Kilburn II à 199 euros au lieu de 250 et offre avec le casque Major III d’une valeur de 149 euros. Le pack revient donc à 199 euros au lieu d’un prix de base de 400 euros. Une baisse de 50 % à ne pas rater.

Le pack Marshall Kilburn II + Major III en bref

Une très bonne enceinte Bluetooth

Un très bon casque Bluetooth

Dans un pack à moitié prix

Pour profiter de l’offre, ajoutez à votre panier l’enceinte Bluetooth Marshall Kilburn II à 199 euros au lieu de 249 chez Boulanger et ajoutez ensuite le casque Major III à ce même panier, son prix devrait passer de 99 à 0 euro et le panier rester à 199 euros.

Pour en savoir plus 👇

Les deux produits partagent cette identité visuelle de Marshall, s’inspirant des légendaires amplis qui ont fait la renommée de la marque. On a une très bonne qualité de fabrication avec une imitation cuir du plus bel effet et une véritable sensation de solidité. Marshall promet que ses produits sauront tenir sur le long terme sans que ses matériaux ne s’usent trop.

La Kilburn II est une enceinte qui peut facilement être transportée avec sa poignée même si ses 3 kg n’en font pas non plus une enceinte 100 % portable, elle peut facilement être emmenée en vacances pour être posée dans le jardin avec son autonomie annoncée de 20 heures. Elle est d’ailleurs résistante aux éclaboussures et certifiée IPX2.

La qualité sonore est d’ailleurs au rendez-vous. L’enceinte est puissante et propose un son très équilibré qui saura satisfaire la majorité des gens, surtout dans cette gamme de prix.

Quant au casque, le Major III est un produit très populaire grâce à, outre son design, un confort non négligeable lorsqu’on le porte, une autonomie annoncée de 30 heures et surtout une bonne qualité sonore.

Même si les médiums sont déséquilibrés (les hauts prennent le dessus), on a une bonne puissance de volume et très peu de distorsion à volume élevé. À ce prix-là, on fait cependant l’impasse sur la réduction de bruit active, réservée à la gamme au-dessus.

