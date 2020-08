La batterie externe sans fil Samsung de 10 000 mAh chute sous les 10 euros

La batterie externe de Samsung proposant la charge sans fil est en promotion sur Cdiscount. Elle passe aujourd'hui sous les 10 euros grâce à une ODR, contre plus d'une cinquantaine d'euros habituellement.

La batterie externe de Samsung a la particularité de pouvoir recharger n’importe quel appareil sans fil tant que celui-ci est compatible. C’est assez rare pour une batterie de 10 000 mAh d’avoir cette fonctionnalité, surtout quand elle passe à moins de 10 euros.

En bref

Peut recharger deux fois votre smartphone

Un port USB-C et un USB-A

Compatible charge sans fil

La batterie externe de 10 000 mAh avec recharge à induction de Samsung est aujourd’hui disponible à moins de 10 euros sur Cdiscount grâce à une ODR. Attention, vous avez jusqu’au 30 septembre 2020 pour effectuer votre demande pour le remboursement des 20 euros.

Il existe aussi la version sans la charge à induction, mais avec deux ports USB-A à 19 euros au lieu de 39 sur Boulanger.

Pour en savoir plus 👇

Cette batterie externe de Samsung se démarque de la concurrence avec son design en aluminium gris. Elle renvoie une belle impression de robustesse, rassurant si l’on veut l’amener où l’on souhaite. En plus, elle est assez compacte pour passer dans un poche de pantalon.

La batterie embarque une capacité de 10 000 mAh et permettra de recharger environ deux fois un smartphone. On retrouvera sur une des faces le support pour la recharge sans fil qui pourra accueillir n’importe quel produit étant compatible avec ce type de recharge Qi. Autrement dit, on pourra aussi bien y mettre un iPhone 11 qu’une Galaxy Watch Active ou encore les nouveaux Galaxy Buds Live. Notez que les appareils Samsung sont légèrement avantagés puisqu’ils sont compatibles Fast Charge, une technologie propre aux appareils de la marque.

Avec son port USB-A et son Pad, il est donc possible de recharger deux appareils en même temps. La batterie se recharge quant à elle via un port USB-C et quatre diodes permettront de savoir la quantité d’énergie qui lui reste.

