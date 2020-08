Xiaomi Mi Box S : le moins cher des boîtiers Android TV est à prix réduit

Beaucoup moins chère que les autres box Android TV, la Xiaomi Mi Box S propose effectivement un rapport qualité/prix très intéressant par rapport à la concurrence. On la trouve aujourd'hui à seulement 47 euros sur Cdiscount.

Si le marché des box Android TV est dominé par la Nvidia Shield, d’autres références n’ont pas à rougir au vu des fonctionnalités et performances proposées. C’est le cas de la Xiaomi Mi Box S, compatible 4K/HDR, qui offre une prestation très complète à tout petit prix. D’autant plus lorsqu’elle est en promotion : elle profite aujourd’hui d’une réduction de plus de 30 % par rapport à son prix d’origine.

En bref

Un boîtier compact et discret

Supporte la 4K et compatible HDR, HDR10 et Dolby Audio/DTS-HD

Sans oublier sa compatibilité Google Assistant et sa fonctionnalité Chromecast

Au lieu de 69 euros sur le site du constructeur, la Xiaomi Mi Box S est aujourd’hui disponible à seulement 47 euros sur Cdiscount, soit une réduction de 22 euros.

Pour en savoir plus 👇

Côté design, Xiaomi a évité les fioritures pour sa Mi Box S. Le boîtier noir carré aux formes arrondies sait se faire discret sur un meuble TV. On note simplement une carrure un peu plus épaisse que l’ancien modèle Mi Box.

Cette version S de la Mi Box dispose d’une puce Amlogic S905X qui comprend un processeur ARM Cortex-A53 à 1,5 GHz et une puce graphique Mali 450 à 750 MHz, le tout épaulé par 2 Go de mémoire vive et 8 Go de stockage interne. La configuration de cette box Android TV peut faire alors tourner quelques jeux 3D du Play Store, mais on retient surtout sa compatibilité 4K à 60 images par seconde et HDR10.

Elle se distingue également par l’intégration de fonctionnalités bien pratiques au quotidien, comme Google Assistant directement utilisable depuis la télécommande. D’ailleurs, cette dernière comprend aussi un bouton dédié à Netflix pour accéder au service de streaming en un rien de temps. La fonction Chromecast est également au rendez-vous.

Pour aller plus loin

Google Chromecast : les meilleures applications compatibles

En ce qui concerne la connectique, c’est assez léger : un port HDMI 2.0A, un port jack 3,5 mm (optique), un USB 2.0 Type-A et un port d’alimentation.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Mi Box S.

L’OFFRE N’EST PLUS DISPONIBLE ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Mi Box S.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres alternatives en fonction de votre budget, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures box Android TV et boîtiers multimédias en 2020.