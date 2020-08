Forfait mobile : 30 Go de 4G pour moins de 3 euros chez NRJ Mobile

L'opérateur virtuel NRJ Mobile poursuit sa dynamique et propose encore et toujours des offres très intéressantes. Son forfait Woot 30 Go de data 4G est disponible à seulement 2,99 euros par mois pendant 6 mois.

Comme bien d’autres opérateurs virtuels, NRJ Mobile propose des forfaits parmi les moins chers du marché. Au lieu de 12,99 euros par mois, le forfait Woot sans engagement avec 30 Go de data est à moins de 3 euros par mois pendant 6 mois !

En bref

Sans engagement

30 Go de 4G en France + 10 Go en UE et DOM

Petit prix pendant 6 mois

Jusqu’au 1er septembre 2020, le forfait Woot NRJ Mobile 30 Go est à 2,99 euros par mois pendant 6 mois. Puis le prix passera à 12,99 euros par mois.

Pour en savoir plus 👇

Pendant 6 mois, le forfait sans engagement NRJ Mobile met à disposition une enveloppe de 30 Go de données 4G à prix tout doux. Ils sont utilisables en France métropolitaine, et vous permettront de naviguer confortablement. On vous conseille tout de même de vous connecter à votre Wi-Fi chez vous pour ne pas épuiser vos données trop rapidement. De plus, notez que le débit sera réduit au-delà des 30 Go.

Le forfait inclut évidemment les appels et SMS/MMS illimités dans l’Hexagone. Si vous prévoyez un voyage dans les DOM ou à l’étranger dans l’UE, bonne nouvelle : NRJ mobile consacre une enveloppe supplémentaire de 10 Go de 4G. Les appels et SMS/MMS illimités seront également illimités pour rester en contact même hors du pays.

Comme Cdiscount Mobile, NRJ Mobile est un opérateur virtuel (MVNO). Cela vous permettra donc d’avoir accès aux réseaux d’Orange, Bouygues Telecom et SFR. Vous aurez ainsi droit à une très bonne couverture. L’un des trois sera automatiquement attribué lors de votre inscription en fonction de votre adresse de domicile. Pour vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous, n’hésitez pas à consulter nos meilleurs conseils.

Retrouvez le forfait Woot 30 Go NRJ mobile à 2,99 €/mois

Lors de votre inscription, il faudra débourser immédiatement 10 euros supplémentaires afin d’obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe, en plus du montant du forfait du premier mois. Si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez le demander gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici.

Comparateur de forfaits 4G

N’hésitez pas à retrouver toutes les offres mobile du moment avec notre comparateur des meilleurs forfaits 4G sans engagement.