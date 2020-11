Le bracelet connecté Xiaomi Mi Smart Band 5 est 10 euros moins cher en ce moment

Le Xiaomi Mi Smart Band 5 est le tout dernier bracelet connecté en date de la marque chinoise. À l'approche du Black Friday, son prix baisse de 10 euros à la Fnac : il passe ainsi de 49 euros à 39 euros.

Officiellement lancé en juillet dernier, le dernier bracelet connecté de Xiaomi, le Mi Smart Band 5, dispose d’un écran plus grand que celui de son prédécesseur, et comporte plusieurs nouvelles fonctionnalités comme le suivi du cycle menstruel ou encore l’affichage de davantage de statistiques en temps réel. Bien que sa mise sur le marché soit encore toute récente, cela ne l’empêche à Xiaomi de proposer une très belle offre.

Un écran AMOLED de 1,1 pouce

Un suivi d’activité complet

Une grosse autonomie de 14 jours

Habituellement proposé à 49 euros, le Xiaomi Mi Smart Band 5 est désormais disponible à 39 euros.

Sachez également que le modèle précédent, le Xiaomi Mi Smart Band 4, bénéficie aussi d’une promotion qui le fait passer de 39 euros à 24 euros.

Contrairement à l’ancien modèle Xiaomi Mi Smart Band 4, le bracelet connecté Mi Smart Band 5 embarque une dalle AMOLED plus grande : 1,1 pouce, contre 0,95 pour celle de son prédécesseur. En revanche, le design reste sensiblement le même, avec un écran de forme allongée et un bracelet en caoutchouc confortable. Autre petite différence notable : l’ajout de plusieurs horloges animées issues de licences comme Bob L’Éponge, Détective Conan ou encore Neon Genesis Evangelion.

Sur cet écran d’une définition de 126 x 294 pixels, vous pourrez voir une foule d’informations affichées, y compris vos messages. Mais ce bracelet nous intéresse avant tout pour son suivi personnalisé des activités. Le Mi Smart Band 5 reconnaît pas moins de 11 types d’activités physiques, dont la corde à sauter, le yoga, le rameur, le vélo elliptique et la course à pied. Il vous indiquera ainsi la durée de vos entraînements, le nombre de battements de coeur par minute ou encore le nombre de calories que vous aurez dépensées au cours de votre session sportive.

De plus, le Mi Smart Band 5 propose également un suivi du sommeil (pratique pour indiquer les phases de sommeil profond) et intègre un capteur de fréquence cardiaque plus précis et optimisé. Mais ce bracelet connecté propose aussi un nouveau mode de suivi du cycle menstruel, comme l’ont fait Fitbit et Apple. Les résultats pourront être synchronisés et analysés sur l’application Mi Fit, disponible sur iOS et Android.

Parmi ses autres fonctionnalités, notons également la possibilité de contrôler l’appareil photo de votre smartphone depuis le bracelet, ainsi que l’arrivée d’un chargeur magnétique. Celui-ci se branche au dos de l’appareil grâce à deux électrodes, ce qui vous évitera d’avoir à enlever le boîtier du Mi Smart Band 5 pour le recharger. En parlant d’autonomie, celle du bracelet chinois est tout simplement excellente : grâce à sa batterie de 125 mAh, vous pourrez tenir facilement deux semaines sans avoir besoin de le charger.

Pour encore plus de détails, n’hésitez pas à aller consulter notre test complet du Xiaomi Mi Band 5.

