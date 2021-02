Le meilleur casque sans fil Bose avec 120 euros de réduction

Le Bose Headphones 700 est l'un des meilleurs casques sans fil grand public, avec une réduction de bruit active au top. Cdiscount baisse aujourd'hui drastiquement son prix en le faisant passer de 399 à seulement 279 euros.

Plus d’un an, c’est généralement le laps de temps qu’il faut attendre pour espérer obtenir une belle réduction sur un produit high-tech. C’est justement le cas du Bose Headphones 700 lancé à l’été 2019 qui voit aujourd’hui son prix baisser de 120 euros par rapport à son prix d’origine.

En bref

L’autonomie confortable

La compatibilité Bluetooth multipoint

La réduction de bruit précise sur 11 niveaux

Au lieu de 399 à sa sortie, le Bose Headphones 700 (coloris argent uniquement) est actuellement disponible en promotion à seulement 279 euros sur Cdiscount.

Pour en savoir plus 👇

Le Bose Headphones 700 est un casque sans fil tout en élégance grâce à son arceau bien plus fin que celui du QC 35 II. L’articulation ne se fait d’ailleurs plus au niveau des bras, mais par un système de pivot au niveau des oreillettes pour régler la hauteur et l’inclinaison. De plus, le revêtement en mousse est remplacé par du silicone et les boutons physiques sont également supprimés pour laisser place à des zones tactiles de contrôle.

Il arrive évidemment à faire mieux que son prédécesseur au niveau de la réduction de bruit. Le Headphones 700 propose 11 niveaux d’annulation, de 0 à 10, réglables depuis l’application dédiée ou directement via le casque. Le résultat est précis et bluffant, pour se croire littéralement dans une bulle. En ce qui concerne la qualité audio, elle est évidemment au rendez-vous, toutefois avec la célèbre signature marquée de Bose sur les médiums.

Ce casque sans fil embarque également quelques fonctionnalités bien pratiques au quotidien, pour ne citer que le support du Bluetooth multipoint. Cela apporte un aspect très pratique pour basculer facilement d’un appareil à l’autre, de votre smartphone à votre ordinateur sans déconnexion par exemple. On retrouve également la compatibilité avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri.

Son autonomie est enfin plus que correcte, même si elle est un peu en retrait de ses concurrents Sony ou Jabra. Elle est estimée à une vingtaine d’heures en mode sans fil avec la réduction de bruit activée, et près de 30 heures sans. On apprécie toutefois la possibilité de brancher un câble jack pour gagner encore plus en endurance. De plus, le casque de Bose se recharge rapidement via son port USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Bose Headphones 700.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Bose Headphones 700.

Pour aller plus loin

Afin de découvrir des alternatives au Bose Headphones 700, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques Bluetooth (sans fil) en 2021.