[…] Le puissant Xiaomi Mi 10T Lite compatible 5G est de retour à 269 euros […]

Les smartphones compatibles avec le réseau 5G sont de plus en plus nombreux, mais tous ne sont pas au même prix. Il existe heureusement des solutions pour les petits budgets, comme le Xiaomi Mi 10T Lite qui est en ce moment remisé à 269 euros au lieu de 329.

Xiaomi ne cessera jamais de nous étonner avec l’excellent rapport qualité/prix de ses smartphones. Son Mi 10T Lite propose une fiche technique équilibrée pour un prix contenu, d’autant plus qu’il est compatible avec le réseau 5G. On le trouve actuellement avec une réduction de 60 euros sur son prix d’origine.

En bref

L’écran 120 Hz adaptatif

La puissance du Snapdragon 750G

L’autonomie confortable et la charge rapide 33 W

Au lieu de 329 euros, le Xiaomi Mi 10T Lite 5G avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible à seulement 269 euros sur Cdiscount.

Le Xiaomi Mi 10T Lite est propulsé par le Snapdragon 750G avec 6 Go de RAM pour une expérience utilisateur fluide dans tous les cas. Cette configuration offre même une compatibilité avec le réseau 5G. On note également la présence du NFC pour payer avec son smartphone, du Bluetooth et du Wi-Fi 6 sur ce smartphone.

Il se distingue ensuite des Mi 10T classique et Mi 10T Pro par un léger changement de design. L’emplacement du poinçon qui loge la caméra selfie dans l’écran est centré alors qu’on le retrouve sur le coin gauche sur les autres membres de sa gamme. La dalle reste quant à elle de bonne qualité, puisque IPS LCD de 6,67 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels et proposant un taux de rafraichissement adaptatif à 120 Hz.

Une autre différence se remarque au dos du téléphone. Le module photo est centré à la façon du Poco X3 et n’intègre évidemment pas un capteur principal de 108 mégapixels comme les modèles plus premium de Xiaomi. Le Mi 10T Lite offre tout de même une belle polyvalence avec ses quatre capteurs de 64 + 8 + 2 + 2 mégapixels (mode macro à éviter) et assure une belle qualité des clichés lorsque les bonnes conditions lumineuses sont réunies. On regrette en revanche l’absence d’un mode nuit.

On finit en beauté avec une grosse autonomie grâce à sa batterie de 4 820 mAh. Comptez 2 jours si votre utilisation est modérée. Si cela ne suffit pas, vous pouvez enfin compter sur le système de charge rapide efficace jusqu’à 33 W, qui permet au Mi 10T Lite de récupérer environ 75 % en seulement 30 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi 10T Lite.

