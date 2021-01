Le TOP 10 des meilleurs produits high tech en solde à moins de 100 €

C'est le moment de se faire plaisir à petit prix pendant les soldes d'hiver 2021. Dans cette sélection des meilleurs produits high tech en promotion à moins de 100 euros, vous retrouverez aussi bien des montres ou bracelets connectés que des accessoires pour smartphones, et même des accessoires gaming.

Vous voulez faire quelques emplettes pendant les soldes d’hiver 2021, mais vous ne voulez pas vous ruiner pour autant ? Rassurez-vous, car même avec un petit budget on trouve le moyen de se faire plaisir. Cette sélection propose uniquement des produits high tech sous les 100 euros, avec un prix de départ à seulement 10 euros.

Les offres en un clin d’œil

La batterie Samsung à 10 euros

La particularité de la batterie externe de Samsung vient de son socle à induction pour permettre la charge sans fil avec les appareils compatibles. Vous pourrez alors recharger votre smartphone, votre montre ou bracelet en le posant simplement sur la face avant de la batterie. La charge monte jusqu’à 10 W pour les appareils Samsung grâce au format propriétaire Fast Charge, et 5W pour les autres. Vous pourrez même recharge un autre appareil en mode filaire via son port USB-A. La capacité de cette batterie est de 10 000 mAh.

Au lieu de 59,99 euros, la batterie externe sans fil Samsung est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 9,99 euros sur Cdiscount, en cumulant la remise immédiate avec l’ODR de 20 euros valable jusqu’au 31 mars prochain.

Une souris gaming à 20 euros

Lancée en 2005, la souris gaming Logitech MX518 n’a pas pris une ride. Si son design de base a été conservé, quelques améliorations techniques ont été apportées à ce modèle datant de 2019, notamment avec l’ajout du capteur Hero 16K que l’on retrouve sur d’autres références plus actuelles de la marque, comme les G502 et G903. Elle dispose par ailleurs de 8 boutons programmables, que vous pourrez personnaliser sur le logiciel G Hub.

Au lieu de 59,99 euros, la souris Logitech MX518 est désormais disponible à 19,99 euros sur Boulanger pendant les soldes.

Le bracelet connecté de Xiaomi à 23 euros

Le Mi Band 4 est le bracelet connecté de Xiaomi qui signe l’arrivée de la couleur sur son écran OLED de 0,95 pouce. Le design est assez classique, mais surtout discret au poignet. Elle affiche de nombreuses information, comme la distance parcourue, la vitesse, le nombre de pas, le nombre de calories brûlées ou encore mesurer votre fréquence cardiaque, ainsi qu’à certaines notifications, principalement les messages. Pour une analyse plus poussée, notamment pour le sommeil, cela passe par l’application dédiée. De plus, elle est étanche jusqu’à 5 ATM (soit 40 mètres de profondeur).

Au lieu de 39,99 euros, le Xiaomi Mi Band 4 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 23,97 euros sur Electro Dépôt et à 23,99 euros sur Cdiscount.

La mini enceinte d’Amazon à moitié prix

En fin d’année 2020, Amazon a renouvelé sa gamme d’enceintes connectées et le modèle miniature a lui aussi eu droit à sa nouvelle mouture. Le design devient encore plus rond et quelques les améliorations sont de la partie, comme son haut-parleur de 41 mm de meilleure qualité pour un meilleur son. L’assistant Alexa est évidemment encore de la partie et il est toujours possible de relier cette enceinte à un système son déjà existant pour plus de puissance, via jack 3,5 mm ou Bluetooth.

Au lieu de 59 euros, l’Amazon Echo Dot 4 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 29 euros sur Amazon et Boulanger.

Un SSD NVMe 250 Go à seulement 36 euros

Avec le SSD NVMe M.2 CS3030 250 Go de PNY, votre PC deviendra ultra rapide. Grâce à sa compatibilité PCIe 3.0, il affiche une vitesse de transfert qui peut monter jusqu’à 3 500 Mo/s en lecture et 2 000 Mo/s en écriture. Pour avoir un ordre d’idée, c’est 6 fois plus rapide qu’un SSD classique qui se branche en SATA. C’est l’assurance de démarrer Windows en quelques secondes et de réduire considérablement les temps de chargement en jeu.

Au lieu de 60 euros, le SSD NVMe M.2 CS3030 250 Go de PNY est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 36 euros sur Cdiscount.

La version 4K du dongle HDMI d’Amazon à 40 euros

Si l’interface Smart TV de votre téléviseur n’est pas à votre goût, ou subit de nombreux ralentissements, il existe des solutions pas chères et efficaces pour en changer. Le Fire TV Stick 4K, par exemple, tourne sous Fire OS et apporte une expérience utilisateur centrée autour des services Amazon, mais pas que puisqu’il est également possible de télécharger des applications phares comme Netflix, Spotify et consorts. De plus, cette version est compatible 4K 60 fps avec les normes HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision.

Au lieu de 59,99 euros, le Fire TV Stick 4K est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 39,99 euros sur Amazon grâce à une remise de 33 % sur son prix habituel.

Si votre téléviseur ne prend pas en charge la 4K, vous pouvez toujours opter pour le Fire TV Stick Lite, moins cher puisqu’à 24,99 euros seulement.

Une manette Pro made by Nacon à 70 euros

La Nacon Revolution Pro Controller 2 est une excellente manette pour jouer. Pour plus de confort qu’une DualShock 4 V2, son design s’inspire de la manette Xbox One avec des joysticks asymétriques et une forme qui épouse mieux les mains. Elle est personnalisable, avec la possibilité de rajouter des poids (2x 10g, 2x 14g ou 2x 17g) pour un équilibrage optimal. On retrouve par ailleurs 4 boutons raccourcis supplémentaires afin d’adapter le gameplay en fonction des jeux. Pas uniquement compatible PS4 ou PS5, elle s’utilise également sur PC.

Au lieu de 129 euros, la manette Nacon Revolution Pro Controller 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 69 euros sur fnac.com.

Une montre connectée pour seulement 79 €

Si la montre connectée Honor Watch Magic a un design plutôt similaire à la Huawei Watch GT, elle adopte tout de même un format plus compact, avec un écran OLED plus petit de 1,2 pouce affichant une définition de 390 x 390 pixels. Pour le reste c’est sensiblement similaire à sa cousine. Elle tourne sous Lite OS et propose de nombreuses fonctionnalités centrées sur le sport et la santé. De plus, son autonomie est très convaincante avec 5 jours d’utilisation au compteur, rechargeable en 2 heures seulement.

Au lieu de 259,70 euros, la montre Honor Watch Magic, avec un bracelet (d’une valeur de 29,90 euros) et une paire d’écouteurs (d’une valeur de 29,90 euros) offerts, est actuellement affichée à 79,90 euros sur le site de Honor.

Le meilleur stabilisateur en pack à 95 €

Le DJI Osmo Mobile 3 est un stabilisateur sur 3 axes qui a la particularité de se plier pour faciliter le rangement et le transport, ce qui n’était pas le cas sur l’ancien modèle. On retrouve de nombreuses fonctionnalités, comme l’ActiveTrack (3.0) qui suit automatiquement l’objet de votre choix ou encore le fameux mode Hyperlapse. Il est compatible avec tous les smartphones et iPhone, à condition que leur poids soit compris entre 170 et 230 grammes et que leurs dimensions soient inférieures ou égales à 180 mm de diagonale, 9,5 mm d’épaisseur et 62 à 88 mm de largeur.

Au lieu de 139 euros, le pack DJI Osmo Mobile 3 + accessoires est aujourd’hui disponible en promotion et passe à seulement 95 euros sur Amazon.

Le pack comprend un trépied, une mallette de transport, un câble d’alimentation, un sac de rangement, une dragonne et 4 plaquettes antidérapantes. Sans oublier la garantie Care Refresh pendant un an.

Un casque à réduction de bruit à moins de 100 euros

Lorsque l’on parle de réduction de bruit active, il est difficile de ne pas mentionner Sony et ses casques performants, à l’image du WH-1000XM4. Mais très souvent, les références dotées de cette technologie avoisinent plutôt les 300 euros. Sony a toutefois pensé à proposer des modèles plus abordables, comme le casque sans fil WH-CH710N à moins de 100 euros pour les soldes. L’ANC n’est effectivement pas aussi bluffante que sur le casque premium du constructeur japonais, mais c’est déjà suffisant pour se couper un minimum des distractions externes. De plus, l’autonomie avoisine les 35 heures d’utilisation.

Au lieu 149 euros, le casque sans fil Sony WH-CH710N est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 99 euros sur Amazon, chez Darty et à la Fnac.

Bonus : un smartphone Xiaomi pour un peu plus de 100 euros

Le Xiaomi Redmi 9C est un smartphone à prix sacrifié. Les concessions sont donc nombreuses, en allant de son écran IPC LCD 6,53 pouces affichant qu’une simple définition HD+ jusqu’à son appareil photo pas vraiment convaincant. Ceci étant dit, pour un peu plus de 100 euros, vous aurez un smartphone fonctionnel et très endurant grâce à sa grosse batterie de 5 000 mAh qui lui permet de tenir entre 2 à 3 jours d’utilisation.

Au lieu de 129 euros, la version 2+32 Go du Xiaomi Redmi 9C est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 109 euros sur Cdiscount.

On le trouve également à 83 euros sur Gearbest.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !