Forfait mobile : doit-on vraiment payer 15 euros par mois quand on consomme moins de 20 Go ?

L’année 2020 a été marquée par des hausses de prix considérables des forfaits mobiles sans engagement. Avec ses nouvelles promotions Prixtel prouve que, non, il n’est pas nécessaire de payer 15 euros ou plus par mois pour de grosses enveloppes de data que l’on ne consomme pas.

Vous avez un forfait mobile sans engagement ? Mais combien de data consommez-vous vraiment par mois ? Dans son dernier rapport publié en janvier 2021, l’ARCEP notait ainsi : « les utilisateurs des réseaux 4G […] consomment, en moyenne, 10,5 Go par mois ». Autant dire que la grande majorité des utilisateurs de forfaits mobiles n’a pas grand-chose à faire de forfaits de 50, 80 ou 100 Go de data par mois.

En 2021, Prixtel a fait peau neuve avec un nouveau logo, un nouveau site web et de nouvelles offres, mais sans changer pour autant de philosophie : proposer des forfaits qui conviennent et s’adaptent à tout le monde et surtout à toutes les bourses. Durant les soldes, Prixtel propose des réductions sur ses trois forfaits mobiles. Voici dans le détail tout ce qu’ils proposent.

Prixtel a la particularité d’être aujourd’hui le seul opérateur français à proposer des forfaits ajustables avec de la data en 4G et en 5 G. Concrètement, cela signifie que lorsque vous souscrivez à l’un de ses forfaits, vous ne payez que ce que vous consommez, dans les limites de trois paliers prédéfinis. Autre avantage non négligeable, comme Prixtel est un MVNO, il est possible de choisir la couverture réseau d’Orange ou de SFR.

Prixtel a également une autre particularité : il s’engage à compenser les émissions de CO2 générées par l’utilisation du forfait de ses clients. Prixtel estime ainsi qu’un forfait mobile peut engendrer une émission de CO2 pouvant s’élever jusqu’à 30 kg par an. Pour compenser ces émissions, Prixtel plante des arbres et repeuple des forêts françaises. Il a déjà replanté 8000 arbres depuis le début de son engagement.

Forfait mobile Le grand : le plus polyvalent

Le forfait le plus adapté au grand public de Prixtel est sans conteste Le grand. Il possède trois paliers, allant de 20 à 60 Go de data en 4G, à partir de 9,99 euros par mois. Ainsi, si vous consommez :

Jusqu’à 20 Go de données par mois, vous ne payez que 9,99 euros par mois

Entre 20 et 40 Go de données par mois, vous ne payez que 12,99 euros par mois

Jusqu’à 60 Go de données par mois, vous ne payez que 14,99 euros par mois

Tous les mois, le forfait est remis à 0 et vous repartez de palier le plus bas, jusqu’à passer automatiquement au suivant si vous consommez plus de data. C’est simple, intuitif et surtout sans engagement. Vous pouvez décider d’arrêter ou de changer de forfait quand vous voulez.

C’est de loin le forfait le plus pratique. Les mois de confinement, où vous restez chez vous et que vous consommez peu de 4G, vous payez moins de 10 euros par mois. Et quand bien même vous franchissez la barre des 20 Go lorsque vous êtes en déplacement, le prix du forfait reste moins cher que ceux proposés par les autres opérateurs mobiles, qui ne proposent désormais que très rarement des forfaits à moins de 15 euros.

En plus de cette enveloppe de data en 4G, Le grand propose également les appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et DOM, et ce pour chacun des trois paliers. Si vous voyagez en Europe, le forfait mobile Le grand dispose également d’une enveloppe de données de 15 Go par mois. Largement de quoi faire pour quelques semaines de vacances.

Notez également que ce forfait mobile est actuellement en promotion. Son prix mensuel est en effet actuellement réduit de 5 euros sur tous les paliers pendant un an jusqu’au 9 février prochain. Passé un an sur ce forfait, son prix reviendra à son tarif habituel, avec des paliers s’échelonnant de 14,99 à 19,99 euros par mois.

Forfait mobile Le géant : le seul forfait 5G à moins de 15 euros par mois

Enfin, si vous vous sentez à l’étroit avec 60 Go de data maximum, Prixtel propose un autre forfait, Le géant dont le premier palier à 14,99 euros par mois comprend 100 Go de data en 4G, mais aussi et surtout en 5 G. C’est simple, Prixtel propose actuellement le forfait 5G le moins cher du marché actuellement. Voici ses différents paliers :

Jusqu’à 100 Go de données par mois, vous ne payez que 14,99 euros par mois

Entre 100 et 150 Go de données par mois, vous ne payez que 19,99 euros par mois

Jusqu’à 200 Go de données par mois, vous ne payez que 24,99 euros par mois

Le géant propose les mêmes avantages que Le grand en termes d’appels, de SMS et de MMS : ils sont illimités en France, en Europe et DOM, et ce pour chacun des trois paliers et permettent également de passer des appels vers les mobiles et fixes d’Amérique du Nord et vers les téléphones fixes en Europe et dans les DOM. Niveau roaming, comptez sur une enveloppe de 15 Go par mois de data en 4G en Europe.

Le géant est également en promotion jusqu’au 9 février. Lui aussi profite d’une remise de 5 euros sur tous les paliers pendant un an. Le forfait est sans engagement.

Forfait mobile Le petit : pour ceux qui n’ont pas besoin de plus de 10 Go par mois

Le nouveau forfait Le petit de Prixtel s’adresse quant à lui à celles et ceux qui n’ont pas besoin de dizaines de Go tous les mois pour leur smartphone. Ce forfait comporte trois paliers de prix, de 4,99 euros par mois à 9,99 euros par mois. Ainsi, si vous consommez :

Jusqu’à 3 Go de données par mois, vous ne payez que 4,99 euros par mois

Entre 3 et 5 Go de données par mois, vous ne payez que 7,99 euros par mois

Jusqu’à 10 Go de données par mois, vous ne payez que 9,99 euros par mois

En plus de cette enveloppe de data en 4G, Le petit propose également les appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et DOM, et ce pour chacun des trois paliers. Si vous voyagez en Europe, le forfait mobile Le petit dispose également d’une enveloppe de données de 10 Go par mois.

Le forfait Le petit est également en promotion jusqu’au 9 février. Lui aussi profite d’une remise de 5 euros sur tous les paliers pendant un an. Le forfait est sans engagement.

Couverture réseau d’Orange ou SFR

L’autre avantage de Prixtel est de laisser le choix de la couverture réseau à l’utilisateur. En tant que MVNO, Prixtel utilise les fréquences d’Orange et SFR. Plutôt que de vous l’imposer aléatoirement, l’opérateur vous laisse choisir lors de la souscription.

Pour vous accompagner dans ce choix, un outil est mis à disposition lors de la souscription. Il se base sur les données de l’ARCEP pour indiquer laquelle des deux couvertures réseau est la meilleure à une adresse donnée. Cela vous permet de choisir le meilleur réseau à votre domicile par exemple. Et en cas de déménagement ou de déplacement prolongé, il est possible de changer de couverture réseau sur simple demande auprès du service client.