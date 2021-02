Avec 800 euros de moins, ce PC portable Dell XPS 13 est à moitié prix, du jamais vu

Le Dell XPS 13 était déjà un très bon laptop, au regard de sa fiche technique. Mais aujourd’hui, il gagne en excellence grâce à une belle réduction de 800 euros, ce qui fait tomber son prix drastiquement.

Article original : Avec sa gamme XPS, Dell est parvenu sans peine à se faire une place de choix sur le segment des pc portables haut de gamme. Mais le prix élevé des machines pousse souvent à se tourner vers une concurrence plus abordable et tout aussi efficace. Cela dit, aujourd’hui ce n’est plus le cas puisque le Dell XPS 13 avec processeur i7 de 11e génération voit son prix fondre à moins de 800 euros grâce à une réduction immédiate sur le site de Dell.

En bref :

Un processeur i7 de 11e génération et 16 Go de RAM ;

Un superbe design ;

Seulement 1,29 kg.

Le pc portable Dell XPS 13 est à 798 euros vendu 798 eurossur le site de Dell, contre 1 622 euros habituellement, soit une remise immédiate de 824 euros.

Autant sur la forme que dans le fond, le Dell XPS 13 s’inscrit comme un véritable ultrabook haut de gamme. Son design est sobre, avec une certaine élégance et surtout un soin apporté aux détails. Ses trois ports USB-C lui permettent de conserver une grande finesse une fois le PC refermé, tandis que son poids de 1,29 Kg contribue à le rendre très facile à transporter. Son écran de 13,3 pouces propose une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et est somme toute assez classique. Il profite tout de même d’un traitement antireflet ce qui améliore la visibilité sur tous les angles de vision.

Au niveau de la fiche technique, on retrouve un processeur Intel Core i7-1165G7 de 11e génération, une puce graphique Intel Iris Xe, 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. Une configuration suffisamment musclée pour réaliser des tâches classiques et un peu plus gourmandes comme la création graphique ou l’édition vidéo. Sans oublier que le Dell XPS 13 embarque Windows 10 nativement.

Pour ce qui est de l’autonomie, l’ordinateur est capable de tenir environ 7 heures loin de son chargeur avec une utilisation classique. Surtout que Dell a eu la bonne idée d’utiliser de l’USB-C à 45W ce qui le rend compatible avec n’importe quel chargeur USB-C supportant le Power Delivery.

