70 euros de moins sur le Samsung Galaxy M51 chez Amazon

Sur le segment du milieu de gamme, les smartphones Samsung ne manquent pas. Le Galaxy M51 se démarque de ses pairs grâce à une autonomie particulièrement musclée. Autre différence majeure, son prix qui chute de 70 euros chez Amazon.

Lancé en décembre 2020, le Galaxy M51 a su attirer l’attention grâce à une fiche technique équilibrée et surtout une endurance incroyable. Il faut dire qu’il embarque un accumulateur de 7000 mAh, ce qui le tient éloigné du chargeur pendant des jours. Mais là où son autonomie est grande, son tarif lui est petit puisqu’il passe sous la barre des 330 euros chez Amazon.

En bref :

Une autonomie colossale ;

Des performances solides ;

Une bonne polyvalence photo.

Vendu aux alentours de 400 euros en temps normal, le Samsung Galaxy M51 affiche désormais un prix de 329 euros chez Amazon.

Pour en savoir plus

Le Samsung Galaxy M51 est un smartphone milieu de gamme qui en impose, littéralement. Avec son poids de 213 grammes, et sa grande épaisseur, il n’est pas vraiment adapté aux petites mains. L’esthétique globale est bonne, comme souvent chez Samsung, bien que le choix du plastique pour habiller le dos peut décevoir.

La dalle Amoled de 6,7 pouces offre une résolution FHD+ (2 400 x 1 080 pixels). Malgré un bel affichage, la calibration manque un peu de justesse et le taux de rafraîchissement n’est que de 60 Hz. On trouve déjà du 90 Hz, voire du 120 Hz, chez la concurrence. La configuration du module dorsal est de 4 capteurs (64+12+5+5 mégapixels). Celui-ci offre une bonne polyvalence au téléphone, avec notamment un mode nuit efficace et un mode portrait qui fait le job.

Au cœur du Galaxy M51, on trouve une puce Snapdragon 730G, qui assure une bonne fluidité dans la plupart des scénarios. Surtout couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie de 7000 mAh permet au téléphone de tenir 4 jours. Il faudra toutefois compter deux heures pour le recharger complètement.

Notre guide d’achat

Le Samsung Galaxy M51 n’est pas le seul smartphone milieu de gamme intéressant du moment. La lecture de notre guide d’achat des meilleurs smartphones à moins de 400 euros devrait vous aider dans votre choix.