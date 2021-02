OnePlus 7 et 7 Pro : grand déstockage en cours à la Fnac et chez Darty

En 2019, les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro étaient les stars de la marque chinoise. Deux ans plus tard, ces anciens flagships se négocient aujourd'hui pour le prix d'un bon smartphone milieu de gamme chez Fnac/Darty, à partir de seulement 399 euros.

Le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro sont des anciens smartphones haut de gamme qui sont encore aujourd’hui fortement recommandables, avec la bonne promotion. Ils sont suffisamment puissants pour répondre à la majorité des usages en 2021 et continuent même d’être à jour, car la bêta d’Android 11 est d’ores et déjà en cours de déploiement.

L’un comme l’autre passe un cap tarifaire : celui des moins de 400 euros pour le OnePlus 7 et des moins de 500 euros pour le 7 Pro.

Le OnePlus 7 à moins de 400 €

Le OnePlus 7 reprend exactement le même design que son prédécesseur. Bords arrondis, encoche, logo de la marque ou disposition de l’appareil photo, tous ces éléments sont identiques et placés aux mêmes endroits. Son gabarit est également similaire avec son écran AMOLED de 6,41 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels. Ce dernier a toutefois le mérite d’être plus lumineux que l’ancien modèle.

On notait ensuite une petite évolution au niveau de l’appareil photo. Il intègre un capteur Sony IMX586 de 48 mégapixels qui utilise la technique du pixel binning, mais le résultat n’était clairement pas à la hauteur des attentes. Il n’est pas non plus très polyvalent, puisque son module accueille un seul autre capteur, seulement de 5 mégapixels.

Sa fiche technique avait en revanche bien évolué par rapport au OnePlus 6T. Il d’un Snapdragon 845 à un Snapdragon 855 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Encore aujourd’hui, cette configuration promotion tout simplement une fluidité parfaite au quotidien, que ce soit au niveau de l’expérience utilisateur que sur les jeux 3D. L’autonomie est par ailleurs bien maitrisée avec une batterie de 3 700 mAh qui suffit pour tenir toute la journée, sans oublier l’efficacité de la charge rapide « Fast Charge » qui permet de récupérer plus de 50 % en 30 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du OnePlus 7.

En bref

Un écran AMOLED de 6,41 pouces

Un système efficace pour la charge rapide

Les performances encore actuelles du Snapdragon 855

Au lieu de 559 euros à son lancement, le OnePlus 7 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 399 euros à la Fnac.

On trouve également la version 8+256 Go à 449 euros au lieu de 609.

Le OnePlus 7 Pro à moins de 500 €

Le OnePlus 7 Pro change la formule habituelle et se veut bien différent de son petit-frère. Son écran AMOLED de 6,67 pouces n’accueille ni bulle ou encoche pour un look totalement borderless, sans oublier les bords incurvés sur les côtés. De plus, cette dalle se paie le luxe de profiter d’un taux de rafraichissement à 90 Hz pour une meilleure fluidité au quotidien.

Ce smartphone n’est pas un maître en photo, mais il a toutefois le mérite d’être plus polyvalent que le OnePlus 7 classique en proposant un triple capteur 48 + 16 + 8 mégapixels. Cette composition lui permet d’offrir quelques modes sympathiques, comme le mode portrait, ultra grand-angle ou encore zoom, même si aller jusqu’à x10 est clairement anecdotique. Le 7 Pro est également capable de prendre des vidéos en 4K à 60 images par seconde.

Pour le reste de la fiche technique, on retrouve encore une fois le Snapdragon 855 épaulé par 6 ou 8 Go de mémoire vive selon le modèle choisi. La batterie possède quant à elle une capacité de 4 000 mAh, ce qui permet au OnePlus 7 Pro de tenir presque 2 jours avec une utilisation modérée. La charge rapide jusqu’à 30 W se montrera utile, au cas où.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé du OnePlus 7 Pro.

En bref

Son écran 90 Hz de 6,67 pouces

La polyvalence de son triple capteur photo

Une meilleure autonomie que le OnePlus 7 classique

Au lieu de 709 euros à son lancement, le OnePlus 7 Pro avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 499 euros à la Fnac et chez Darty.

On trouve également la version 8+256 Go à 559 euros au lieu de 759 et la version 12+256 Go à 629 euros au lieu de 829.