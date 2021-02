[…] Encore un déstockage, mais cette fois-ci pour les OnePlus 8 et 8 Pro […]

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro ont d'ores et déjà été en promotion au tout début des soldes d'hiver 2021, mais là, ils sont encore moins chers. On les trouve respectivement à 499 euros (au lieu de 699) et 699 euros (au lieu de 899).

Suite au déstockage toujours en cours des OnePlus 7 et 7 Pro à la Fnac et chez Darty, d’autres smartphones plus actuels de la marque chinoise ont décidé eux aussi de se vendre au rabais.

Sur Amazon, vous pouvez alors dès aujourd’hui profiter d’une réduction de 200 euros sur le prix des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

Le OnePlus 8 à moins de 500 €

Le OnePlus 8 propose un look totalement borderless avec non pas une encoche comme son prédécesseur, mais un poinçon en haut à gauche de l’écran. La dalle AMOLED de 6,55 pouces est par ailleurs de très bonne qualité, compatible HDR10+, et avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Au dos, on retrouve un triple capteur 48 + 16 + 2 mégapixels disposé de façon rectiligne, qui prend de très bons clichés dans les bonnes conditions.

Il est ensuite propulsé par le Snapdragon 865 pour des performances de haute volée. C’est encore aujourd’hui l’une des configurations les plus puissantes de la sphère Android, laquelle permet de faire tourner tous les jeux 3D dans des conditions quasi optimales. L’expérience utilisateur est évidemment fluide, d’ailleurs très agréable avec l’interface OxygenOS. Android 11 est d’ailleurs déjà disponible sur ce smartphone.

Du côté de l’autonomie, elle est au rendez-vous grâce une batterie de 4 300 mAh. Celle-ci lui permet de tenir facilement plus que la journée, sans oublier la charge rapide jusqu’à 30 W pour récupérer rapidement des pourcentages. Cependant, il n’y a pas de charge sans fil à l’horizon, car cette fonctionnalité est uniquement réservée à sa version Pro.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du OnePlus 8.

En bref

L’écran AMOLED 90 Hz

La puissance du Snapdragon 865

L’autonomie toujours aussi confortable

Au lieu de 699 euros, le OnePlus 8 avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros sur Amazon après une remise immédiate de 29 %.

Le OnePlus 8 Pro à moins de 700 €

Le OnePlus 8 Pro est une version boostée du modèle classique, sous presque tous les aspects. Le design est identique entre les deux smartphones, mais le format est ici bien plus large en main avec un écran — toujours borderless et AMOLED — qui passe à 6,78 pouces et qui affiche une définition Quad HD. Le taux de rafraîchissement monte par ailleurs à 120 Hz pour une fluidité exemplaire. Même la photo est mieux lotie avec quatre capteurs de 48 + 48 + 8 + 5 mégapixels, pour plus de polyvalence.

Encore une fois, on retrouve le puissant Snapdragon 865 épaulé par 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon le modèle choisi. Cette configuration permet de répondre à tous les usages que l’on peut avoir d’un smartphone en 2021, que ce soit pour exiger une expérience utilisateur parfaitement fluide au quotidien (en abusant du multitâche) ou jouer à des jeux 3D sans ralentissements et dans les meilleures conditions graphiques.

Le 8 Pro est enfin le premier smartphone de OnePlus à proposer une compatibilité avec la charge sans fil, jusqu’à 30 W. Cela lui permet tout simplement de passer de 0 à 100 % en une heure seulement. Son autonomie est par ailleurs très confortable grâce à sa batterie de 4 510 mAh. Il est également compatible avec la charge rapide pour celles et ceux qui préfèrent les fils.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre du OnePlus 8 Pro.

En bref

L’écran AMOLED Quad HD à 120 Hz

La polyvalence du quadruple capteur photo

Le premier smartphone OnePlus avec la charge sans fil

Au lieu de 899 euros, le OnePlus 8 Pro avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM est aujourd’hui disponible en promotion à 699 euros sur Amazon après une remise immédiate de 22 %.

On trouve également la version 12+256 Go du OnePlus 8 Pro à 799 euros au lieu de 999.