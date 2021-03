Un smartphone Android à 80 € ? C’est possible avec le Realme C11

Le Realme C11 est un smartphone entrée de gamme très abordable qui vient directement concurrencer le Redmi 9C de Xiaomi. Normalement vendu au même prix que son rival, il est aujourd'hui moins cher puisqu'il chute à seulement 79 euros sur le site Electro Dépôt.

Lancé à 119 euros, le Realme C11 ne coche évidemment pas toutes les cases d’un bon smartphone. Il a de grosses qualités, pour ne citer que son autonomie gargantuesque, mais aussi quelques défauts qui peuvent être rédhibitoires. Cependant, on lui pardonne encore plus facilement avec une réduction de 40 euros sur son prix de sortie.

En bref

La grande autonomie

La présence d’une prise jack 3,5 mm

Le capteur principal satisfaisant pour la photo

En cumulant l’ODR de 20 euros valable jusqu’au 31 mars 2021 avec la remise immédiate du marchand, le prix du Realme C11 (coloris vert avec 32 Go de stockage) tombe à seulement 79 euros sur le site Electro Dépôt.

Pour en savoir plus 👇

Le Realme C11 n’offre pas un design exceptionnel, ce qui est tout à fait normal pour un smartphone entrée de gamme. À l’avant, son écran borderless de 6,4 pouces affichant une définition HD+ de 1 600 x 720 pixels accueille en haut une encoche pour dissimuler la caméra dédiée aux selfies, en bas un menton assez large. Au dos, on retrouve le module photo en forme de carré et c’est tout.

Pas de capteur d’empreintes à l’horizon. Il faudra compter sur un code chiffré comme au bon vieux temps pour déverrouiller son smartphone, ou par une reconnaissance faciale en 2D, mais bien moins sécurisante. Heureusement, le C11 a tout de même le mérite d’être joli avec son coloris vert menthe aux reflets légèrement brillants, où un effet strié s’invite sur une bande verticale qui traverse tout le smartphone. Celle-ci propose d’ailleurs un toucher râpeux qui facilite la prise en main.

Le smartphone est d’ailleurs assez massif avec une largeur de 9,1 mm, mais c’est surtout parce qu’il embarque une grosse batterie de 5 000 mAh. La marque chinoise annonce une autonomie jusqu’à 40 jours en veille. Dans les faits avec une utilisation modérée, il peut tenir facilement pendant 3 jours. Cependant, le tableau se noircit un peu avec une charge extrêmement lente, estimée à environ 3 heures pour passer de 5 à 100 %.

Tout comme le Redmi 9C, l’alternative de Realme s’équipe du SoC MediaTek Helio G35 à huit cœurs cadencé à 2,3 GHz et gravé en 12 nm, avec 2 Go de mémoire vive. Vous pouvez donc oublier les jeux 3D, mais l’expérience utilisateur est globalement fluide même s’il arrive que, de temps en temps, vous rencontriez quelques ralentissements. Ceci étant dit, l’interface logicielle Realme UI est très agréable à utiliser, puisqu’elle se rapproche grandement de ColorOS.

Ce n’est pas fini, un espace de stockage de 32 Go de stockage est de la partie, extensible jusqu’à 512 Go via une microSD, avec un support Dual SIM et même un port jack 3,5 mm.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Realme C11.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme C11.

Pour aller plus loin

Afin de découvrir la concurrence du Realme C11 disponible sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 100 euros en 2021.