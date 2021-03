80 Go à 3,99 €/mois, c’est ce que propose ce forfait mobile sans engagement

Profiter d'une grosse enveloppe de données 4G pour moins de 4 euros par mois, c'est possible. Pour en profiter, il faudra regarder du côté de Cdiscount, qui propose en série limitée un forfait 80 Go pour seulement 3,99 euros par mois pendant 6 mois, et le tout, sans engagement !

Pour profiter d’un forfait mobile disposant d’une grosse quantité de données 4G, il n’est pas toujours nécessaire de débourser une fortune tous les mois. La preuve Cdiscount mobile, un opérateur mobile virtuel, qui propose une offre sans engagement avec 80 Go de data pour moins de 4 euros par mois. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Le forfait 80 Go de Cdiscount en bref

80 Go en France + 8 Go en Europe/DOM

Avec les appels, SMS/MMS illimités

Et toujours sans engagement !

Jusqu’au 1er avril 2021, le forfait mobile sans engagement avec 80 Go de data chez Cdiscount mobile est affiché à 3,99 euros par mois pendant six mois. Le tarif mensuel passera ensuite à 16,99 euros par mois si vous choisissez de converser l’offre.

Pour en savoir plus sur le forfait Cdiscount mobile 👇

Ce forfait mobile de Cdiscount propose donc une enveloppe de 80 Go de données 4G, ce qui sera considérable et très pratique si votre connexion ADSL laisse à désirer. Vous pourrez non seulement naviguer sur le web (presque) à volonté et regarder des films et séries en streaming, mais également faire du partage de connexion avec tous vos appareils si nécessaire. Si vous n’avez pas accès à un réseau Wi-Fi, cette quantités de data vous sauvera dans bien des situations. Et même si le contexte ne s’y prête pas vraiment en ce moment, sachez que Cdiscount mobile propose également une enveloppe supplémentaire de 8 Go pour voyager en Europe et dans les DOM.

Autrement, ce forfait propose naturellement les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Le forfait sera donc valable en France, mais aussi dans 30 destinations à l’étranger, dont les pays européens, ainsi que huit destinations situées dans les DOM. Des restrictions s’appliqueront tout de même : les appels ne devront pas excéder les 3h, et ce, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois.

Cdiscount mobile étant un opérateur virtuel, ou MVNO, il utilisera donc le réseau 4G de Bouygues Telecom. Il vous sera donc automatiquement attribué au moment de l’inscription. Vous désirez vérifier la qualité et la couverture de ce réseau autour de vous ? Rendez-vous ici pour connaître la marche à suivre.

Enfin, sachez qu’il sera nécessaire de payer 10 euros en plus de votre commande pour recevoir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Vous pourrez également conserver votre numéro en vous procurant le code RIO de votre ligne lors de votre inscription.

Notre comparateur de forfaits 4G

Afin de découvrir les différentes offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des meilleurs forfaits 4G sans engagement !