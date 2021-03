Payer 45 € pour dépenser 50 € sur votre PS5 ou PS4, ça vaut le coup !

Vous comptiez acheter un jeu en dématérialisé via le store de votre PS4 ou PS5 aujourd'hui ? Cela tombe bien, la carte prépayée Sony PlayStation Network d'un montant de 50 euros ne vous coûte aujourd'hui que 45 euros grâce à un code promo.

C’est un fait, nous achetons maintenant plus de jeux dématérialisés sur les stores des PC et consoles que de jeux physiques. Les prix sont bien souvent plus chers que si vous achetiez votre jeu vidéo en boîte dans le commerce, mais il existe tout de même des moyens de faire des économies. Comme aujourd’hui avec cette carte prépayée PlayStation Network qui permet de dépenser plus que ce qu’on a payé.

La carte prépayée PSN en bref

Valable un an

Un budget fixe de 50 euros

Utilisable sur PS5, PS4, PS3 et PS Vita

La carte prépayée PlayStation Network d’une valeur de 50 euros est aujourd’hui disponible en promotion à 45 euros sur Rakuten (via le vendeur Boulanger) en utilisant le code promo RAKUTEN5.

Attention, le code est limité à une commande par personne et aux 1000 premières utilisations. Il sera expiré ce soit à minuit.

Pour en savoir plus sur la carte prépayée PSN 👇

La carte prépayée Sony PlayStation Network permet de créditer 50 euros en valeur réelle sur votre compte PSN. Vous avez un an après l’achat pour saisir le code, mais rassurez-vous, une fois le montant de la carte ajouté, il restera disponible sur votre compte jusqu’à ce qu’il soit complètement dépensé.

Elle permet donc d’acheter des jeux sans dépasser le budget fixé, que ce soit sur la nouvelle PlayStation 5 ou l’ancienne PlayStation 4, mais aussi des consoles un peu plus datées comme la PlayStation 3 et la PlayStation Vita. Eh oui, ces deux dernières sont encore d’actualité, même s’il faudra faire vite pour dépenser la totalité des 50 euros, puisque le PlayStation Store fermera ses portes à partir du 2 juillet 2021 sur ces deux consoles (qui ont clairement fait leur temps).

D’ailleurs, vous pouvez très bien cumuler cette économie réalisée sur l’achat de la carte prépayée PSN avec les promotions actuellement en cours sur le PlayStation Store.

N’oubliez également pas que Sony offre de nombreux jeux via son initiation nommée Play At Home, jouer à la maison en français. Cela permet de récupérer gratuitement des jeux cultes, comme Ratchet & Clank ou encore Horizon Zero Dawn à partir du 20 avril prochain. D’autres jeux indépendants et VR sont également de la partie, alors faites-vous plaisir !

Quelle console choisir ?

