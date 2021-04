Realme 8 Pro : le meilleur rival du Xiaomi Redmi Note 10 Pro est disponible

Realme a appris de ses erreurs, notamment avec un 7 Pro lancé à un prix légèrement au-dessus de ce que proposait Xiaomi avec son Redmi Note 9 Pro à l'époque. Cette fois-ci, le constructeur chinois s'aligne avec son concurrent : son nouveau Realme 8 Pro est disponible au même prix que le Redmi Note 10 Pro, pour un stockage équivalent. Voici toutes les offres disponibles.

Xiaomi a dégainé de nombreux smartphones en ce début d’année 2021, mais il n’est pas le seul constructeur à être sous le feu des projecteurs. Realme vient de sortir son 8 Pro, un smartphone bourré de qualités qui compte bien faire de l’ombre à son concurrent direct, le Redmi Note 10 Pro, avec son écran AMOLED de qualité, son Snapdragon 720G performant, son capteur photo de 108 mégapixels (seulement ?) ou encore sa charge rapide jusqu’à 65 W, mais aussi avec son prix de lancement tout aussi agressif.

Où acheter le Realme 8 Pro ?

Le Realme 8 Pro est uniquement disponible en version 8+128 Go à 299 euros chez la majorité des revendeurs en France. Vous remarquerez que c’est le même prix que le Redmi Note 10 Pro à stockage équivalent, mais avec 2 Go de RAM en moins.

Tout savoir sur le Realme 8 Pro

Le Realme 8 Pro reprend à peu près les mêmes codes esthétiques de son prédécesseur avec un écran borderless qui recouvre quasi toute la façade avant, sans oublier le poinçon en haut à gauche. Seulement, Realme ose écouter son slogan « Dare to Leap » et l’affiche en gros au dos du smartphone. Cela rappelle un peu la marque Poco récemment.

On aperçoit également le module photo qui n’est plus rectangle comme sur le 7 Pro, mais carré. Parmi le quatuor, on retrouve un capteur principal de 108 mégapixels qui a la particularité de fusionner les pixels pour capter plus de lumière et offrir une meilleure netteté. Il promet aussi une meilleure qualité qu’un zoom x3 optique. On aperçoit ensuite un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,25) et deux capteurs de 2 mégapixels chacun avec des objectifs ouvrants à f/2,4, l’un sert au mode macro, l’autre est noir et blanc pour optimiser la luminosité des clichés.

Pour en revenir à l’écran, on peut dire qu’il est de qualité. La dalle de 6,4 pouces est AMOLED avec une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux d’échantillonnage tactile à 180 Hz. Le seul hic vient du taux de rafraichissement qui est bloqué à 60 Hz, alors que son rival monte jusqu’à 120. C’est un peu dommage, mais il a clairement d’autres atouts à faire valoir.

Tout d’abord, les performances sont tout à fait honorables avec un Snapdragon 720G qui a encore de beaux jours devant lui pour assurer une puissance suffisante, que ce soit pour l’expérience utilisateur ou les jeux mobile. Ensuite, l’autonomie n’est évidemment pas en reste avec une batterie de 4 500 mAh qui promet sur le papier un usage allant bien au-delà d’une simple journée. Mais ce qui est surtout intéressant, c’est sa charge rapide. Le constructeur promet une recharge complète du smartphone en seulement 47 minutes avec le chargeur 65 W inclus dans la boîte, même si le Realme 8 Pro n’est qu’en réalité compatible avec la charge rapide jusqu’à 50 W.

Smartphone en 2021 oblige, le smartphone tourne sous Android 11 avec l’interface Realme UI 2 du fabricant chinois.

