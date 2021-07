Où acheter le Xiaomi Mi 11 Lite (4G ou 5G) au meilleur prix en 2021 ?

Le Mi 11 Lite fait partie des nombreux smartphones annoncés par Xiaomi au cours du mois de mars 2021. C'est un smartphone plus abordable que les autres, mais pas moins intéressant. Il se décline en deux versions : 4G à 329 euros et 5G à 399 euros, mais les prix ont déjà baissé.

Le Mi 11 Lite est par définition une version allégée de l’actuel smartphone haut de gamme de Xiaomi. Vous l’aurez compris, des concessions au niveau de la fiche technique ont donc été faites pour réduire drastiquement la facture. Ici, pas de capteur 108 mégapixels ni un surpuissant Snapdragon 888, mais des caractéristiques tout de même alléchantes pour le prix.

Où acheter le Mi 11 Lite ?

Le Xiaomi Mi 11 Lite en version 4G est disponible à 329 euros pour la version 64 Go et à 349 euros pour le modèle 128 Go. Cependant, vous trouverez sûrement un meilleur prix avec le tableau ci-dessous.

En ce qui concerne le Xiaomi Mi 11 Lite compatible 5G, il est seulement disponible en version 8+128 Go à 399 euros, mais son prix a déjà baisser de quelques euros.

Tout savoir sur le Xiaomi Mi 11 Lite

Le Xiaomi Mi 11 Lite 4G et le Xiaomi Mi 11 Lite 5G partagent de nombreux points communs. On retrouve le même design inspiré du modèle haut de gamme, mais l’écran aux bords incurvés du Mi 11 classique est ici remplacé par un écran plat, laissant donc plus apparaitre les bordures autour. La technologie AMOLED est tout de même de la partie pour profiter des contrastes infinis et le taux de rafraichissement ne monte pas jusqu’à 120 Hz, mais 90 Hz. Il y a toutefois de subtiles différences, puisque la version 4G pèse 157 grammes avec du verre Gorilla Glass 5 et 2 grammes de plus pour la version 5G, mais avec du Gorilla Glass 6.

À savoir : le Mi 11 Lite 4G propose un port jack 3,5 mm, mais pas le Mi 11 Lite 5G.

Pour continuer sur les similitudes, les deux variantes embarquent une batterie de 4 250 mAh qui devrait être suffisante pour tenir toute une journée, ainsi qu’un système de charge rapide jusqu’à 33 W. Ce n’est évidemment pas aussi efficace que les 55 W du Xiaomi Mi 11, mais cela assure déjà le fait de pouvoir récupérer environ 50 % en à peu près trente minutes. Sans surprise, la charge sans fil n’est pas présente, et ce dans les deux cas.

Le module arrière de l’appareil photo propose une triplette, avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. Eh oui, on vous l’a dit qu’il n’y avait pas l’énorme capteur 108 mégapixels du Mi 11. Cela promet tout de même une belle polyvalence, même s’il faudra attendre que le smartphone arrive entre nos mains pour réellement juger de ses qualités photographiques.

Source : Xiaomi

Les premières différences entre les versions 4G et 5G du Mi 11 Lite se font d’ailleurs au niveau de la photo, et plus précisément de la caméra dédiée aux selfies, respectivement de 16 et 20 mégapixels. Mais la plus importante de toutes, c’est le processeur intégré au smartphone. On retrouve alors le Snapdragon 732G sur le modèle 4G et le Snapdragon 780G fraîchement dévoilé sur le modèle 5G. Et la puissance de ce dernier apporte de belles promesses sur ce segment tarifaire.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

