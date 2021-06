Galaxy Buds Pro : les true wireless de Samsung passent de 229 à 119 € sur Amazon

Les Samsung Galaxy Buds Pro sont les récents écouteurs sans fil à réduction de bruit active du géant coréen. Ils améliorent tout de leurs prédécesseurs pour un prix très réduit aujourd'hui sur Amazon : 119 euros au lieu de 229 euros.

Avec ses Samsung Galaxy Buds Pro, le constructeur coréen a nettement amélioré la formule de ses true wireless. Le son est excellent, l’autonomie l’est tout autant et la réduction de bruit active est plus que correcte. Mais c’est le prix qui est surtout intéressant aujourd’hui grâce à une réduction totale de 110 euros en cumulant une remise immédiate avec une offre différée de remboursement.

Les Galaxy Buds Pro, c’est…

Un design confortable, mais imposant dans l’oreille

Une grande autonomie, jusqu’à 7h20 de musique en continu

Une excellente qualité sonore avec 2 haut-parleurs à chaque écouteur

Au lieu de 229 euros, les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Pro sont aujourd’hui affichés en promotion à 169 euros chez Amazon, mais chutent ensuite à seulement 119 euros en prenant en compte l’ODR de 50 euros valable jusqu’au 20 juillet 2021.

Tout savoir sur les Samsung Galaxy Buds Pro

Les Samsung Galaxy Buds Pro reprennent la forme intra-auriculaire des Buds+ tout en conservant l’effet métallisé des Buds Live. Le résultat est assez classe, d’autant plus qu’ils sont pratiques à utiliser grâce aux zones tactiles de contrôle sur la surface des écouteurs, lesquelles sont d’ailleurs réactives et permettent d’évier de faire de fausses manipulations. Les oreillettes sont imposantes, en tout cas plus que les anciens modèles, et sont livrées avec trois tailles d’embouts en silicone pour s’adapter au mieux à votre morphologie.

De ce fait, les nouveaux écouteurs sans fil de Samsung profitent de base d’une isolation passive suffisamment efficace pour filtrer un minimum les bruits extérieurs. Et ça, c’est une très bonne nouvelle pour la technologie de réduction de bruit active. Les Galaxy Buds Pro sont alors beaucoup plus convaincants que les Buds Live, même s’ils n’arrivent pas encore à la cheville de la concurrence haut de gamme telle que Sony avec ses WF-1000XM3, Bose avec ses QC EarBuds ou Jabra avec ses Elite 85T. Via l’application dédiée, on retrouve deux modes d’intensité pour l’ANC : faible et élevé.

Mais, ces écouteurs sans fil vont surtout se différencier par rapport à la qualité audio. Samsung a eu la brillante idée d’intégrer deux haut-parleurs dans chaque oreillette, avec un transducteur de 11 mm pour les basses et un autre de 6,5 mm pour les aigus. Clairement, on ressent la différence avec ici un son très défini, bien équilibré et une dynamique (variation entre les sons les plus élevés et les sons les moins élevés) assez correcte. C’est un bon point pour le constructeur coréen, qui avait définitivement du mal à s’imposer dans ce marché.

Ce n’est pas tout, les Galaxy Buds Pro sont aussi dotés de nombreuses fonctionnalités pratiques, notamment le mode Transparence sur quatre niveaux qui est assez bluffant, avec un rendu très naturel des sons environnants. Il y a aussi le mode détection de voix qui fait passer les écouteurs directement en mode Transparence lorsque vous commencez à entamer une conversation avec quelqu’un, même si cela peut poser problème lorsque vous fredonnerez une chanson… On retrouve également le Bluetooth multipoint, mais dans un usage très limité, puisque disponibles uniquement sur les smartphones et tablettes de la marque Samsung.

En ce qui concerne l’autonomie, elle est très confortable pour des écouteurs dits « true wireless ». Comptez un peu plus de 7 heures sans la réduction de bruit, et environ 5 heures si la fonctionnalité ANC est activée. Vous pourrez ajouter à ce chiffre 13 à 20 heures d’endurance — en fonction de votre utilisation — avec le boîtier de rangement. Ce dernier est compatible charge sans fil et permet de redonner toute l’énergie aux écouteurs en 1h20. Vous pouvez également les recharger un peu plus rapidement via le port USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Samsung Galaxy Buds Pro.

