Soldes 2021 : les Samsung Galaxy Buds Pro coûtent 99 € au lieu de 229 €

Lancés il y a peu, les Samsung Galaxy Buds Pro sont d'excellents écouteurs True Wirless qui font enfin concurrence dans un marché prolifique. Les soldes d'été sont l'occasion pour en profiter surtout avec une telle réduction chez Cdiscount, ces derniers passant de 229 euros à seulement 99 euros grâce à l'apport d'une ODR.

Après une entrée timide dans le monde des True Wireless avec les premiers Galaxy Buds et Buds +, voilà que la version Pro remet le constructeur coréen dans la course avec d’excellents écouteurs sans fils, nous leur avons d’ailleurs attribué la note de 8/10. Si vous aviez prévu de vous les offrir, sachez que les soldes d’été en cours font baisser fortement leur prix avec pas moins de 130 euros de réduction en combinant le prix soldé et une offre de remboursement chez Cdiscount.

Les caractéristiques des Samsung Galaxy Buds Pro

Le design pensé pour le confort

Un excellent son avec 2 haut-parleurs à chaque écouteur

L’autonomie de 7h en écoute continue

Au lieu d’un prix de lancement de 229 euros, les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Pro sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 99 euros sur Cdiscount avec un prix soldé à 149 euros et en soustrayant l’ODR de 50 euros.

La nouvelle identité des Buds de Samsung 👇

Avec leur format intra-auriculaire, les Samsung Galaxy Buds Pro sont pensés pour épouser parfaitement la forme de l’oreille en plus d’éviter au maximum la gêne induite par ce type d’appareil. Samsung a également repensé l’ergonomie en incluant des zones tactiles à la surface des écouteurs pour contrôler le son et les différentes fonctionnalités. Le conduit auditif est également bien isolé sans que cela gêne sur la durée grâce à l’apport des embouts en silicones de trois tailles différentes et qui permettent une isolation passive de qualité.

Un rendu sonore ENFIN de qualité

Mais la fonctionnalité qui manquait à l’appel dans les premières générations est enfin là : la réduction de bruit active. Si les Buds Live proposaient déjà cette option auparavant, les Buds Pro sont clairement au-dessus dans ce domaine avec une vraie isolation numérique de qualité, même si on est encore de ce que peut proposer les Sony WF-1000XM4, toujours imbattables dans ce domaine. On aurait aussi aimé pouvoir régler le niveau de réduction de bruit directement depuis les écouteurs, mais heureusement l’application dédiée le permet aisément.

Mais là où les Buds Pro font clairement la différence par rapport aux modèles réguliers c’est sur la qualité du son. Samsung a eu la très bonne idée d’ajouter un haut-parleur sur chaque écouteur qui permet de réguler le rendu sonore sur les graves et les aiguës. Le rendu sonore est signé AKG avec des basses bien présentes et un équilibre parfait des médiums, clairement Samsung a fait d’immenses progrès dans ce domaine. On déplore cependant l’absence des codecs audio codecs aptX ou LDAC,

Des fonctionnalités bienvenues

Un autre domaine où les Buds Pro sont aussi en avance par rapport à nombre de concurrents, c’est sur les fonctionnalités. Il est par exemple possible d’activer un mode transparence pour entendre parfaitement les sons ambiants. Ce dernier fonctionne grâce aux micros intégrés qui permettent d’amplifier les sons environnants. Il est aussi bien pratique de profiter de ce mode automatiquement lorsque l’on a besoin de parler même si l’on a remarqué la sensibilité élevée de cette option. Le Bluetooth multipoints est aussi de la partie et permet d’y connecter plusieurs appareils sans avoir besoin de les désynchroniser pour passer de l’un à l’autre.

Une autonomie moyenne

Certes ce n’est pas le fort des écouteurs True Wireless, mais les Buds Pro ne font pas forcément mieux que la concurrence côté autonomie. Il faut compter jusqu’à 7 heures d’écoute continue et 5h avec la réduction de bruit activée. Le boîtier est tout de même compatible avec la charge sans fil et les écouteurs sont entièrement chargés en seulement 1 h 20 une fois placés à l’intérieur. Autrement il est possible de passer par le port USB-C pour charger le boîtier plus rapidement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Samsung Galaxy Buds Pro.

