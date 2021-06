Seulement 749 € pour ce pack Samsung Galaxy S21 + Buds Pro chez Cdiscount

Le Galaxy S21 est le plus abordable des nouveaux smartphones premium de Samsung, et c’est d’autant plus vrai aujourd’hui. En effet, Cdiscount vous propose un pack contenant le téléphone dans sa version 256 Go ainsi que les écouteurs Galaxy Buds Pro, à un tarif très intéressant : seulement 749 euros au lieu de 1 138.

La marque coréenne a lancé trois smartphones de sa célèbre gamme Galaxy S en ce début d’année 2021. Parmi eux, on trouve le Samsung Galaxy S21, qui se veut être un flagship « abordable ». En effet, aux côtés des S21 Plus et Ultra, le S21 est moins premium, mais son rapport qualité-prix reste excellent. Souvent disponible en promotion sur la plupart des sites marchands, c’est Cdiscount qui propose l’offre la plus intéressante du moment avec un pack regroupant le téléphone, et les écouteurs true wireless Galaxy Buds Pro à prix canon.

Le Samsung Galaxy S21 5G en bref

L’écran Super AMOLED 6,2 pouces à 120 Hz

La puissance de l’Exynos 2100

L’autonomie confortable

La compatibilité 5G

Au lieu de 1 138 euros au total, la version 256 Go du Samsung Galaxy S21 5G est proposée en pack avec les Galaxy Buds Pro pour seulement 749 euros. Pour obtenir ce prix, il faut saisir le code promo « 100S21FAMILY » avant de procéder au paiement.

Pour en savoir plus sur le Galaxy S21 5G 👇

Contrairement aux Samsung Galaxy S21 Plus et Ultra, on retrouve du plastique au dos du S21. Malgré ce matériau moins premium, le design est très bien réussi. Le tout semble solide et les finitions exemplaires rendent l’appareil agréable en main.

C’est notamment son format compact qu’il le rend si agréable en main. Ce modèle propose une diagonale de 6,2 pouces, alors que les S21 Plus et Ultra atteignent respectivement les 6,7 et 6,8 pouces. On retrouve une dalle Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz, ce qui apportera une très bonne fluidité en naviguant sur le smartphone.

Pour fonctionner efficacement, le S21 est propulsé par la nouvelle puce Exynos 2100, compatible 5G et épaulée par 8 Go de mémoire vive. Toujours parmi les plus puissantes du marché à ce jour, cette configuration permettra de faire tourner les applications et les jeux 3D gourmands sans encombre. Cela permet une expérience utilisateur parfaitement fluide. Grâce à cette puce gravée en 5 nm, le smartphone dispose d’une meilleure consommation énergétique. En effet, le S21 peut tenir toute la journée, voire plus si l’utilisation est modérée. La charge rapide et la charge sans fil sont évidemment au rendez-vous.

Pour finir côté photo, le S21 s’appuie sur un module équipé d’un triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels à l’arrière et sa caméra selfie de 10 mégapixels à l’avant. Moins impressionnant que le S21 Ultra, il est capable de prendre de très beaux clichés en passant par le mode portrait, ultra grand-angle et zoom x3 sans perte de qualité. Le Galaxy S21 pêche surtout sur la vidéo, dont la stabilisation n’est pas à la hauteur des attentes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy S21 5G.

