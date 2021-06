Cdiscount mobile propose un nouveau forfait 80 Go à seulement 3,99 €/mois

Dans le cas où vous souhaitiez changer de forfait mobile, nous vous proposons de regarder du côté de Cdiscount mobile qui propose une offre plutôt intéressante : 80 Go pour seulement 3,99 euros par mois pendant 6 mois.

En cette période de promotion, les opérateurs mobile y vont forcément de leurs opérations spéciales pour vous inciter à changer de forfait et faire des économies. Aujourd’hui c’est le cas de Cdiscount Mobile qui propose un forfait doté d’une grosse enveloppe data pour un tout petit prix pendant les six premiers mois.

Le forfait Cdiscount en bref

Appels, SMS/MMS illimités en France, Europe et DOM

80 Go en France et 8 Go à l’étranger

Toujours sans engagement

Cette offre propose un forfait 80 Go à 3,99 euros par mois pendant 6 mois avant de repasser à 16,99 euros. Cette opération spéciale est limitée jusqu’au 8 août 2021.

L’autre forfait comporte une enveloppe data de 60 Go à 6,99 euros par mois pendant 12 mois avant de repasser à 14,99 mensuels.

Pour en savoir plus sur les forfaits Cdiscount Mobile 👇

Cdiscount Mobile propose des forfaits exclusivement accessibles en ligne. De plus il profite du réseau mobile de Bouygues Telecom et de ses infrastructures partout en France, dans les DOM et partenaires à l’étranger.

Les forfaits Cdiscount Mobile sont tous illimités, cela signifie qu’ils proposent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. L’enveloppe 4G monte à 80 Go et elle ne sera pas de trop pour vous faire profiter de toute votre activité numérique, que ce soit pour la navigation sur internet, sur les réseaux sociaux ou le visionnage de vidéo sur la plateforme de SVOD. Vous pouvez même en profiter pour partager cette enveloppe avec toute votre famille via le partage de connexion, si besoin. À noter que ce forfait propose également 8 Go valables en Europe et en DOM.

Lors de votre commande, 10 euros vous seront demandés pour l’envoi de votre nouvelle carte SIM. Une fois celle-ci dans votre téléphone l’activation est automatique et vous pourrez alors l’utiliser sur-le-champ.

Comment conserver mon numéro de téléphone ?

Il suffit de fournir le code RIO de votre ligne actuelle lors de l’inscription. Vous pouvez l’obtenir simplement en appelant le 3179. Vous recevez alors un SMS avec le code. Une fois celui-ci renseigné et l’inscription terminée, la résiliation de votre précédent forfait est automatique et sans frais supplémentaires.

Comparateur forfaits 4G

Si vous souhaitez comparer les offres Cdiscount avec celles des autres opérateurs, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des meilleurs forfaits 4G sans engagement !