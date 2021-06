Bouygues Telecom met à jour son catalogue des forfaits mobile B&You

Bouygues Telecom continue de renouveler les offres sans engagement B&You pour se maintenir au niveau de la concurrence. L'opérateur propose en ce moment 4 forfaits mobile pour convenir à tous les besoins et tous les budgets. Retrouvez le détail des différentes offres ci-dessous.

Semaine après semaine, les offres sans engagement chez les différents opérateurs du marché ne sont jamais les mêmes. Bouygues Telecom a déjà fait mieux, notamment lors des French Days ou du Black Friday, mais il propose en ce moment les meilleurs prix de sa catégorie à travers quatre nouveaux forfaits mobile.

Les forfaits B&You, c’est …

Les appels, SMS et MMS illimités

Jusqu’à 120 Go en France et 15 Go en Europe

Sans engagement et sans prix qui double après un an

Jusqu’au 9 juin 2021, voici les quatre forfaits proposés par B&You : 1 Go à 4,99 euros par mois ; 80 Go à 13,99 euros par mois, 100 Go à 14,99 euros par mois et 120 Go à 17,99 euros par mois. Pour ces trois derniers, notez qu’un essai d’un mois est offert pour tester le service b.TV et accéder à plus de 70 chaînes gratuitement.

Quatre forfaits pour répondre à tous les besoins

Quel que soit le forfait mobile de Bouygues Telecom que vous allez choisir, vous aurez les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM – uniquement vers un numéro français. C’est un combo classique inhérent aux offres mobile de notre époque.

Le choix de tel ou tel forfait va davantage se faire sur la quantité de données 4G attribuées. Si vous avez l’habitude de binge-watcher vos séries dans le train, il vaut mieux opter pour l’offre la plus complète avec 120 Go pour parer à toutes les éventualités, même si les 100 Go peuvent convenir aussi. Si vous êtes un peu moins gourmand en data, celle avec 80 Go est amplement suffisante pour regarder une série ou un film de temps en temps sans Wi-Fi à proximité. Mais si vous voulez surtout faire des économies, il y a aussi l’offre 1 Go qui est beaucoup moins chère que les autres.

Pour les voyages, vous apprécierez enfin ne pas avoir à changer la formule de votre forfait mobile le moment venu. En fonction du forfait choisi, vous aurez accès à une enveloppe dédiée en Europe/DOM allant de 12 à 15 Go. Attention, car le plus petit de quatre forfaits ne propose pas de couverture à l’étranger.

Puis-je conserver mon numéro ?

Oui, c’est gratuit et il suffit de fournir à l’inscription le code RIO de votre ligne (à obtenir en appelant le 3179). En choisissant de conserver votre numéro, le changement d’opérateur se fera en plus sans coupure. En revanche, la création de votre nouvelle carte SIM (triple découpe) a elle un coût : 10 euros.

Que fait la concurrence ?

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !