200 Go à 20 €/mois : c’est le forfait mobile idéal pour votre box 4G !

Vous recherchez un forfait mobile avec une grosse enveloppe de data pour votre box 4G, ou pour faire du partage de connexion avec votre smartphone ? Auchan télécom a la solution qu'il vous faut avec sa nouvelle série limitée sans engagement, incluant 200 Go pour seulement 19,99 euros par mois.

Si les Français consomment en moyenne un peu moins de 10 Go par mois, certains utilisent beaucoup plus de data pour palier à la mauvaise connexion Internet de leur domicile. Auchan télécom a donc pensé à eux avec un forfait mobile avec une très (très) grosse quantité de données 4G pour un prix raisonnable par rapport à la concurrence, et qui d’ailleurs n’augmentera pas après la première année d’abonnement.

Pour qui recommande-t-on ce forfait 200 Go ?

Pour celles et ceux qui font souvent du partage de connexion

Pour celles et ceux qui passent par une box 4G pour avoir Internet à la maison

Ou tout simplement pour celles et ceux qui veulent binge-watcher leurs séries à tout moment

Jusqu’au 22 juin prochain, le forfait mobile 200 Go en série limitée chez Auchan télécom est disponible à 19,99 euros par mois – même après un an.

C’est quoi Auchan télécom ?

Auchan télécom est un opérateur mobile virtuel qui a récemment été racheté par Bouygues Telecom. Il utilise donc les infrastructures et le réseau de ce dernier. Sachant cela, il est donc impératif pour vous de vérifier si la couverture est bonne autour de votre domicile.

Le forfait idéal pour une box 4G

Consommer du contenu sur son téléviseur, télécharger des fichiers sur son ordinateur ou mettre à jour les jeux vidéo de sa console préférée utilise bien plus de gigaoctets que lors d’un usage classique de son smartphone. Ce pour quoi il est indispensable de choisir un forfait mobile avec une très grosse quantité de data si vous souhaitez passer par une box 4G pour avoir Internet à la maison, ou faire du partage de connexion.

Pas de problème avec l’offre sans engagement de Auchan télécom, puisqu’elle propose pas moins de 200 Go mensuels. Avec une telle quantité de données 4G, vous pourrez utiliser la plupart de vos appareils sans être trop limité dans votre consommation.

Une belle couverture depuis l’Europe et les DOM

Si vous êtes tout simplement un gros consommateur de data et que vous comptez binge-watcher vos séries cultes dans le train, dans un parc, ou autre, vous serez également ravis d’apprendre que vous pourrez aussi vaquer à vos activités de streaming depuis l’Europe et les DOM grâce à 15 Go dédiés.

Les appels, SMS et MMS sont d’ailleurs illimités depuis ces zones précédemment citées, ainsi qu’en France. Il y a toutefois quelques règles à respecter : 3h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Il suffit de fournir à l’inscription le code RIO de votre ligne (à obtenir en appelant le 3179). En choisissant de conserver votre numéro, le changement d’opérateur se fera en plus sans coupure. D’ailleurs, que vous choisissiez de conserver ou changer votre numéro, la création de votre nouvelle carte SIM a un coût fixe : 10 euros.

