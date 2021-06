DJI OM 4 : le prix du stabilisateur pour smartphone est au plus bas sur Amazon

L'année dernière, DJI a lancé une nouvelle version de son célèbre stabilisateur pour smartphone. L'OM 4 s'accompagne ainsi de nouvelles fonctionnalités, à commencer par un nouveau système de fixation bien pratique. À l'occasion du Prime Day, il passe exceptionnellement de 149 euros à 109 euros sur Amazon.

Les smartphones récents ont beau proposer une bonne stabilisation logicielle des images, les stabilisateurs n’en sont pas devenus inutiles, loin de là. Et la marque DJI le prouve, puisqu’elle compte d’excellentes références dans ses rangs. À commencer par l’OM 4, la version qui a succédé au très bon Osmo Mobile 3, et qui profite de quelques améliorations bienvenues. Si vous souhaitez tourner des vidéos bien stables avec une touche de créativité en plus, et que vous êtes abonné au service Amazon Prime, vous aurez droit à une belle réduction de 40 euros, plutôt rare.

Les caractéristiques du DJI OM 4

Un nouveau système de fixation magnétique

Une application fournie

Une stabilisation toujours aussi efficace

Habituellement disponible à 149 euros, le stabilisateur DJI OM 4 est actuellement affiché à 109 euros sur Amazon. Ce prix est proposé pendant l’opération Prime Day, et il vous faudra être membre Amazon Prime pour en profiter.

Un stabilisateur avec un nouveau système de fixation

Si DJI a troqué son appellation Osmo Mobile pour un simple OM, la marque ne s’est pas arrêtée là en matière de nouveautés. Le récent stabilisateur OM 4, pliable, adopte ainsi un tout nouveau système de fixation du smartphone : au lieu d’une pince, le modèle intègre désormais une fixation magnétique. Vous aurez toutefois le choix entre deux modes : soit vous installez une bride métallique (fournie) sur le dos de votre smartphone, soit vous optez pour un anneau magnétique à coller. Dans tous les cas, vous pourrez profiter d’une installation vraiment facilitée, et nettement plus rapide, sans risquer la fausse manip’ au moment de la fixation.

DJI a également pensé à doter son nouveau stabilisateur de moteurs plus puissants que ceux qui équipaient l’Osmo Mobile 3. On trouvera ainsi une belle robustesse, y compris avec des smartphones plus épais. Autrement, la stabilisation sur trois axes sera évidemment de la partie.

Des modes créatifs au rendez-vous

Si vous souhaitez filmer des vidéos tout en exerçant votre créativité, vous n’aurez que l’embarras du choix sur l’application DJI Mimo, qui regorge de modes et fonctionnalités. Le mode ActiveTrack 3.0 vous permettra par exemple de suivre un sujet en mouvement, quand le DynamicZoom vous aidera à effectuer un effet de zoom à la Hitchcock comme au cinéma. Sinon, les traditionnels Hyperlapse et Timelapse seront aussi disponibles, et un mode Story ravira sans aucun doute ceux et celles qui souhaitent poster des vlogs ou petites vidéos sur les réseaux sociaux. Sachez toutefois que certains smartphones sont mieux adaptés à l’OM 4 que d’autres à propos de certaines fonctionnalités. Rendez-vous ici pour accéder à la liste.

Côté autonomie, la marque revendique 15 heures d’utilisation, ce qui vous laissera toute la liberté de filmer plusieurs sessions sans tomber en rade trop rapidement. Pour recharger totalement l’OM 4, comptez environ 4h30. Enfin, la boîte contenant le stabilisateur comportera également un trépied, un porte-anneau magnétique, un clip magnétique pour smartphone, un petit sac de transport, une dragonne et un câble de recharge.

Afin d’en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du DJI OM 4.

