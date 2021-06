Pour 65 €, vous ne trouverez pas meilleure balance connectée que la Withings Body+

Voilà un moyen abordable pour suivre l'évolution de votre poids : la balance connectée Withings Body + est disponible à 66,45 euros au lieu de 99,95 euros pour le Prime Day. Cette balance vous donnera une vision complète de votre composition corporelle.

La marque française Withings n’en est pas à son coup d’essai, et confirme sa place de leader sur le marché des balances connectées avec la version Body+. Elle profite de nombreuses fonctionnalités pour suivre idéalement l’évolution de votre santé et celle de toute votre famille, ainsi que même celle de votre nourrisson. On la trouve actuellement avec 34 euros de réduction lors du Prime Day.

La balance connectée de Withings, c’est quoi ?

Une application complète

Avec de nombreuses fonctionnalités

Et la possibilité de créer jusqu’à 8 profils utilisateur

Auparavant proposé à 99,95 euros, la balance connectée Withings Body+ est maintenant disponible en promotion à 66,45 euros pour les membres Amazon Prime.

Plus premium, vous pouvez également trouver la Body Cardio de Withings à 99,63 euros au lieu de 149,95.

Pour un meilleur suivi de votre poids

La balance connectée Body+ est un peu plus complète que la version classique, mais reprend le même design hormis la présence de lignes horizontales et verticales qui traversent la balance. Une fois allumée, on retrouve un écran LCD qui affichera votre poids en le comparant aux 8 dernières pesées sous forme d’un histogramme. Avec ces informations détaillées, vous aurez un suivi net et précis de votre poids par rapport aux jours précédents. Des informations sur l’indice de masse corporelle (IMC) et la météo du jour seront aussi affichées. Ce modèle « Plus » va encore plus loin dans l’analyse des données, avec une composition corporelle complète, en passant par le poids, le pourcentage de masse grasse, le pourcentage de masse musculaire et osseuse ainsi que le pourcentage d’eau dans le corps.

Une application dédiée

Pour vous motiver, Body+ s’associe à l’application Health Mate(disponible sur iOS et Android). Enregistrant toutes vos données, vous aurez des représentations graphiques, des conseils personnalisés et un suivi nutritionnel détaillé pour contrôler vos apports caloriques. Vous pourrez régler un objectif de poids à atteindre et ainsi, gérer le nombre de vos calories quotidiennes. Grâce à sa compatibilité avec Alexa, vous pourrez même demander à l’assistant d’Amazon ce qu’il faut faire. Il sera également possible d’associer vos applications et programmes préférés que vous utilisez au quotidien (comme Apple Health, MyFitnessPal, Google Fit, Fitbit, etc.), et mettre à jour vos statistiques.

Une balance connectée pour tous pour une longue durée

La balance se connecte facilement à votre réseau Wi-Fi et permet aussi d’enregistrer les statistiques de 8 utilisateurs différents à la fois, avec des conseils personnalisés. Vous avez aussi la possibilité de créer des profils spécifiques pour les femmes enceintes et les bébés. Quant à l’autonomie, elle tiendra jusqu’à 18 mois et fonctionne avec quatre piles standard AAA.

