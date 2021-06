Soldes d’été 2021 : comment dénicher les meilleures offres de cet événement à venir ?

C'est l'été, il fait beau et le soleil brille. Beaucoup d'entre vous sont donc sûrement déjà en vacances, mais cette période de l'année est également l'occasion de s'équiper à prix réduit grâce aux nombreuses promotions des soldes et l'édition 2021 de l'événement arrive dans quelques jours seulement. Voici tout ce qu'il faut savoir pour se préparer à faire de bonnes affaires.

Les soldes sont un événement important en France, où de nombreuses marques profitent de ce moment pour réduire les prix de façons significatives. Elles interviennent une première fois au début de l’année, pendant l’hiver, puis une deuxième fois pour marquer le début de l’été. L’événement a longtemps été pour les enseignes physiques un moyen de brader les anciennes collections, mais, l’ère du numérique oblige, il a depuis pris une grande ampleur sur Internet.

Les dates pour les soldes d’été 2021

Les soldes d’été 2021 se dérouleront du mercredi 30 juin dès 8 heures du matin jusqu’au mardi 27 juillet à minuit. Pendant 4 semaines, les produits du monde de la Tech seront évidemment à l’honneur, en passant par les smartphones, tablettes, PC portables, TV, casques audio et écouteurs sans fil, ainsi que les objets connectés et bien d’autres choses que l’on aura le plaisir de vous partager sur Frandroid.

Les éléments indissociables des soldes sont les démarques, qui interviendront chaque semaine jusqu’à la fin de l’événement. Plus vous attendrez, plus vous aurez donc de chance d’obtenir votre produit recherché à un prix encore plus attractif – à condition qu’il reste du stock quand vous déciderez de passer à la caisse.

Quels sont les participants ?

La plupart des enseignes françaises joueront évidemment le jeu des promotions pendant tout le mois de juillet, tout comme les plus grands noms du commerce en ligne. Vous les connaissez déjà sûrement, mais voici la liste :

N’hésitez pas à d’ores et déjà mettre en favori les liens ci-dessus pour ne rien rater de l’événement chez votre e-commerçant favori. Cependant, vous pouvez aussi compter sur l’équipe de Frandroid Bons Plans pour vous partager les meilleurs deals.

Frandroid vous aide à faire les soldes

À chaque événement, nous sommes sur le front pour vous partager les meilleures offres au meilleur prix et les soldes d’été 2021 ne dérogent évidemment pas à la règle. Nous mettons tout en œuvre pour mettre à votre profit notre expertise dans le domaine pour déceler les vraies bonnes affaires des fausses et vous faire économiser de l’argent sur des produits que nous recommandons, car nous les avons testés.

Pour ne rien rater des offres en solde, il y a donc quelques réflexes à adopter dès maintenant :