Soldes Cdiscount : voici les meilleurs bons plans encore disponibles chez l’e-commerçant

Les soldes pour la période de l'été 2021 ont d'ores et déjà commencé chez plusieurs e-commerçants français, dont Cdiscount. L'enseigne de e-commerce en ligne propose pendant quatre semaines de nombreuses promotions sur des centaines des produits et la Tech est évidemment à l'honneur pendant cet événement. Comptez alors sur nous pour vous partager les meilleurs offres encore disponibles chez ce marchand.

Les soldes d’été 2021 se déroulent du 30 juin 2021 jusqu’au 27 juillet prochain. Pendant ce laps de temps, de nombreux e-commerçants proposeront leurs meilleures promotions sur des tonnes de produits, que ce soit les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les téléviseurs 4K ou encore les objets connectés. Cdiscount participe évidemment à l’événement et nous vous partageons donc les meilleurs bons plans à dénicher chez ce marchand.

Cet article sera régulièrement mis à jour pendant toute la durée des soldes. De plus, les démarques interviendront avec de nouveaux produits en promotion et de nouveaux prix en baisse, donc n’hésitez pas à venir faire régulièrement un tour ici.

Les meilleures offres des soldes d’été chez Cdiscount

Pour anticiper celui qui vous kill par derrière

Le Logitech G935 est l’une des meilleures références en matière de casques gaming du constructeur. Il offre un design confortable pour de nombreuses heures de jeu et propose un son riche en détail, qui plus est immersif avec la virtualisation en 7.1 de ses transducteurs audio Pro-G de 50 mm. Il peut s’utiliser en mode sans fil avec une autonomie de 12 heures environ, et en mode filaire en illimité sur n’importe quel support équipé d’une prise mini jack.

Il était généralement proposé à un prix élevé, mais il profite aujourd’hui d’une belle réduction pour les soldes en passant de 189 à 99 euros sur Cdiscount.

Un PC portable ultra compact et puissant

Le Huawei MateBook 13 est un PC portable très agréable à utiliser au quotidien. Déjà, son format ultra compact en fait une machine facile à trimballer partout avec soi. Il doit surtout cela à son écran bord à bord proposant une large zone d’affichage grâce à son ratio 3:2 malgré sa petite diagonale de 13 pouces, le tout avec une définition 2K. Son clavier est d’ailleurs très confortable pour tapoter toute la journée dessus et son capteur d’empreintes pour le déverrouillage est vraiment pratique. Ensuite, il est puissant avec sa fiche technique solide pour son petit gabarit : Intel Core i5 10210U + Nvidia GeForce MX250 + 8 Go de mémoire vive + 512 Go de stockage via SSD. De plus, son autonomie approche la dizaine d’heures et il se recharge super vite grâce à sa charge rapide jusqu’à 65 W.

On le trouve actuellement à 699 euros au lieu de 1 049 euros.

Pour passer à la next-gen d’un coup

Ce pack regroupe deux produits pour passer plus facilement à la next-gen. D’un côté, on a le TV Samsung Q80A (2021) qui propose une dalle QLED de 65 pouces compatible 100 Hz et affichant une définition maximale en 4K. De l’autre, on a la Xbox Series S, la console abordable de Microsoft un peu moins performante que la Series X (pour jouer en 1080p) qui jure uniquement par le dématérialisé, car sans lecteur de disque.

Le tout est aujourd’hui proposé à 1 299 euros sur Cdiscount en prenant en compte l’ODR de 200 euros valable jusqu’au 15 août 2021. Notez que le téléviseur seul coûte normalement 1 790 euros.

Une promo pour ne plus passer l’aspirateur

Le Roborock S7 est arrivé récemment avec une tonnes de nouvelles fonctionnalités pour passer encore plus efficacement l’aspirateur à votre place. Il propose toujours une puissante force d’aspiration et une autonomie confortable de 3 heures, comme le S6 Max, mais il vient ajouter des éléments pratiques tels que le fait de pouvoir surélever la serpillère à l’approche d’un obstacle qui n’aurait pas besoin d’être humidifié ou d’une surface qui ne doit pas être lavée. Il n’y a donc désormais quasiment plus besoin de définir des zones interdites au lavage.

On le trouve actuellement à 519 euros au lieu de 649 euros habituellement.

Plus de 100 € de réduction pour les AirPods Max

Les AirPods Max justifient leur prix par une qualité de fabrication nettement au-dessus du lot et une expérience sonore très haut de gamme. Vous pouvez ne pas être d’accord, mais celle est ceux qui sont intéressés depuis le début par le casque sans fil d’Apple seront ravis d’apprendre que ce dernier bénéficie aujourd’hui d’une remise immédiate de 17 % sur son prix d’origine, soit 110 euros de réduction.

On le trouve donc à 519 euros au lieu de 629 euros.

Des excellents écouteurs à ce prix

Avec ses Samsung Galaxy Buds Pro, le constructeur coréen a nettement amélioré la formule de ses true wireless. Le son est excellent, l’autonomie l’est tout autant et la réduction de bruit active est plus que correcte. Mais, aujourd’hui, c’est le prix qui est surtout intéressant grâce aux soldes !

On le trouve actuellement à moitié prix sur Cdiscount : 99 euros au lieu de 229 euros à leur lancement. Il faut prendre en compte l’ODR de 50 euros pour obtenir ce tarif préférentiel.

L’ampoule connectée la moins chère du marché

Xiaomi propose une excellente alternative abordable à Philips Hue avec ses ampoules connectées Mi LED. Pas besoin de pont de connexion, elles se connectent directement à votre réseau Wi-Fi pour être prêtes à l’emploi, et tout se passe via l’application dédiée pour les configurer. Avec cette dernière disponible sur iOS et Android, vous pourrez gérer l’intensité, changer la couleur et personnaliser différentes ambiances en fonction de vos envies. Elles sont également compatibles avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri.

On trouve actuellement le modèle uniquement Blanc à 11,79 euros au lieu de 14,99 euros et le modèle ajoutant la couleur à 15,99 euros au lieu de 19,99 euros.

La tablette format riquiqui avec un tout petit prix

Cette Samsung Galaxy Tab A est une tablette tactile petit format avec son écran HD+ de seulement 8 pouces, ce qui la rend facilement transportable dans un sac, par exemple, pour consulter du contenu sur un écran plus grand que son smartphone. Elle n’est pas la plus puissante avec un Snapdragon 439 et 2 Go de mémoire vive, mais c’est amplement suffisant pour profiter d’une expérience utilisateur globalement fluide au quotidien. Son point fort est son autonomie, car sa batterie de 5 100 mAh lui permet de tenir pendant plus de deux jours. Seul bémol : le port microUSB.

On la trouve actuellement à 129 euros au lieu de 169 euros, pour la version avec 32 Go de stockage.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

