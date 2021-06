Cdiscount profite des soldes pour faire baisser le prix des AirPods 2

Sortis en 2019, les AirPods 2 d'Apple restent une valeur sûre sur le marché des écouteurs true wireless. C'est pourquoi nous vous recommandons ce produit, d'autant plus que pour cette édition 2021 des Soldes d'été, Cdiscount les propose au prix de 119 euros contre 179 habituellement.

Avec leur bon rendu audio et l’intégration poussée avec l’écosystème Apple, le succès et la qualité des AirPods 2 ne sont plus à prouver. Si vous les trouviez un peu trop chers, c’est sans doute le moment idéal pour vous les offrir. À l’occasion des soldes d’été 2021, Cdiscount propose une offre pour les écouteurs true wireless de la Pomme : vous pouvez ainsi économiser 60 euros sur leur prix d’origine.

Ce qui fait le charme des AirPods 2

Son appairage immédiat avec son iPhone

La possibilité d’utiliser Siri sans iPhone

Son rendu audio et sa bonne autonomie

Sa compatibilité avec les appareils Android

AirPods 2 : les écouteurs les plus populaires du marché

Comme son nom l’indique, il s’agit de la deuxième version des écouteurs d’Apple. Esthétiquement, les AirPods 2 sont identiques à la génération précédente datant de 2016. On retrouve donc des écouteurs true wireless agréables à porter au quotidien, avec une forme qui épouse bien le creux des oreilles. Un argument de choix pour celles et ceux qui n’apprécient pas les intra-auriculaires, mais qui ne souhaitent pas s’encombrer d’un casque.

Les améliorations apportées

Il y a peu d’évolution par rapport aux AirPods premier du nom. Les principales améliorations sont à chercher au niveau du son. On est loin des performances de ce que peuvent faire les concurrents, mais les Airpods ont le mérite de proposer un rendu clair et équilibré. Pas de réduction de bruit active sur ce modèle — réservé à la version Pro —, même si l’isolation passive est loin d’être mauvaise une fois le son diffusé dans vos oreilles. Une autre nouveauté, c’est aussi la prise en charge de Siri directement intégrer depuis les écouteurs. Les AirPods 2 sont donc tout à fait capables de comprendre les commandes vocales « Dis Siri », sans avoir à passer par un iPhone. On appréciera la présence du mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette.

La magie de l’écosystème d’Apple

Les utilisateurs et utilisatrices d’iPhone apprécieront assurément la facilité et la rapidité avec laquelle les AirPods 2 s’appairent avec leur iPhone, ou tout autre produit Apple. La bascule entre divers appareils est simplissime, tout comme l’usage au quotidien. Pour les détenteurs de smartphone Android, les AirPods 2 sont compatibles avec. Cependant, la plupart des fonctionnalités citées ne sont en revanche pas disponibles avec ce type d’appareil.

Avec son boîtier compact, vous pouvez compter sur une autonomie de 5 heures en écoute musicale et il ne faut que 30 minutes de charge pour que les écouteurs soient rechargés complètement. Soyez tranquille, vous avez jusqu’à 24 heures d’autonomie au total avec le boîtier de charge filaire, fourni avec un câble Lightning.

