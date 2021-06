Soldes 2021 : le Xiaomi Poco F3 est à son prix le plus bas sur Amazon

Sorti il y a quelques mois, le Xiaomi Poco F3 joue dans la cour des grands avec une fiche technique pouvant presque se mesurer aux smartphones premium. Et malgré ses excellentes performances, il est proposé à un prix encore plus abordable sur Amazon : 275,75 euros au lieu de 369.

En ce début d’année 2021, la firme chinoise a multiplié les annonces pour ses différents produits. Parmi eux, on retrouvait le Xiaomi Poco F3. Avec sa gamme Poco, la marque a pour objectif de proposer de grosses performances sans vous ruiner. Empruntant des airs de flagship killer, le smartphone en question reste sur le segment du milieu de gamme avec un prix attractif. C’est un excellent rapport qualité-prix depuis sa sortie et d’autant plus avec une réduction plus de 90 euros aujourd’hui.

Le Poco F3 5G est excellent pour …

Son écran AMOLED à 120 Hz (compatible HDR10+)

Ses bonnes performances avec le Snapdragon 870

Ses haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Et sa compatibilité au réseau 5G sans payer le prix fort

Affiché au prix de 369 euros, la version 6+128 Go du Xiaomi Poco F3 5G est en ce moment proposée en promotion à 275,75 euros sur le site Amazon, soit 25 % de réduction.

Vous pouvez également trouver une alternative moins chère, le Poco X3 Pro qui se trouve être en promotion à 169 euros sur Cdiscount.

Un smartphone milieu de gamme épatant à tous les niveaux

Contrairement à ses prédécesseurs, le Poco F3 adopte un design plus moderne, avec un écran borderless doté d’un poinçon et de la protection Gorilla Glass 5. Il est plutôt fin avec 7,8 mm d’épaisseur, et son poids est plutôt contenu au vu de son gabarit, avec 196 grammes.

Un écran fluide

Le smartphone de Xiaomi est équipé d’un écran AMOLED affichant une définition Full HD+ et proposant un taux de rafraichissement montant jusqu’à 120 Hz. Et ce n’est pas tout, pour cette gamme de prix, le HDR10+ et un taux d’échantillonnage tactile à 360 Hz pour optimiser la réactivité, sont aussi de la partie.

Une puce normalement réservée au haut de gamme

Le Poco F3 est animé par le SoC Snapdragon 870, avec 6 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, il a le mérite de proposer un niveau de performance supérieur aux smartphones embarquant le Snapdragon 865, grâce à l’efficacité du CPU Kryo 585 amélioré désormais cadencé à 3,2 GHz et la vélocité du GPU Adreno 650. Avec cette configuration puissante, vous pourrez faire tourner vos applications sans ralentissement, et même jouer à des jeux 3D avec de beaux graphismes. De plus, il profite de la compatibilité 5G.

Comme un cinéaste

Côté photo, le smartphone fait preuve de polyvalence avec un triple capteur 48 + 8 + 2 mégapixels, proposant un mode macro, portrait et ultra grand-angle, et permet de capturer de jolies photographies quand les conditions de lumière sont réunies. À l’avant, une dernière caméra à 20 mégapixels se charge de capturer vos plus beaux selfies.

Un mode Cinéma IA est disponible sur ce Poco F3, afin de bénéficier d’un maximum de fonctionnalités en vidéo – de quoi ravir les créateurs de contenu. Avec les trois microphones du smartphone, il est possible de balayer une scène à 360 degrés tout en supprimant les bruits de fond. De plus, il dispose de deux haut-parleurs stéréo avec une certification Dolby Atmos, pour une meilleure immersion sonore.

Plus de stress avec la charge rapide

Ce Poco F3 tourne avec l’interface MIUI 12, basée sur Android 11. L’autre grand atout de ce téléphone, c’est sa batterie de 4 520 mAh qui offre un jour et demi d’utilisation avec un usage standard. La batterie de ce téléphone est également compatible avec un chargeur rapide jusqu’à 33 W via USB-C pour récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Poco F3 5G.

