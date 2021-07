Roborock S7 : ce nouveau robot aspirateur efficace est déjà soldé

Dévoilé au CES de l'année 2021, le robot aspirateur Roborock S7 propose un nettoyage complet de vos sols, puisqu'il ne se contente pas d'aspirer les saletés : il embarque également une serpillère bien pratique. Pour l'acquérir, on pourra profiter des soldes qui font passer son prix de 649 euros à 519 euros sur Cdiscount.

Xiaomi n’a rien à envier aux mastodontes du milieu des robots aspirateurs. Avec sa gamme de Roborock, la marque chinoise parvient à proposer des modèles ultra efficaces, et qui offrent un grand nombre d’options pour nettoyer efficacement ses sols. Sa dernière référence en date révélée au CES 2021, le Roborock S7, propose quelques améliorations par rapport au précédent S6, à commencer par une serpillère intégrée qui vibre… Pour l’essayer sans (trop) exploser son budget, vous pourrez profiter des soldes puisque ce robot aspirateur est 130 euros moins cher.

Les points clés du Roborock S7

Aspire et nettoie

Une serpillère qui vibre

Une application très complète

Habituellement affiché à 649 euros, le robot aspirateur Roborock S7 est désormais disponible à 519 euros sur Cdiscount.

Un robot qui propose un nettoyage deux-en-un

Comme mentionné plus haut, le récent robot aspirateur Roborock S7 ne se contente pas d’aspirer les saletés qui jonchent le sol : il nettoie aussi. Embarquant une serpillère en plus de la nouvelle brosse en caoutchouc – plus durable que l’ancienne brosse à poils – destinée à récolter la poussière, l’appareil peut ainsi compléter le nettoyage efficacement. Mais ce n’est pas tout : la serpillère est désormais vibrante, et tourne jusqu’à 3 000 tours/minute. Cette action permettra de frotter les saletés plus incrustées sur vos sols. Autre nouveauté par rapport à son prédécesseur : la serpillère du Roborock S7 peut se surélever, dès que le robot détecte un tapis, par exemple, qui ne doit pas être mouillé, mais seulement aspiré. Naturellement, si votre tapis est trop épais, cette fonction ne sera pas adaptée, et il faudra se contenter de programmer une détection de zone à éviter sur l’application.

Une application très efficace

Justement, l’application se révèlera très complète. Grâce à sa batterie de capteurs, le Roborock S7 pourra cartographier votre domicile jusqu’à quatre étages, des données que vous pourrez ensuite retrouver sur l’application (disponible sur iOS et Android). Cette dernière vous permettra également de gérer le nettoyage de votre appareil, programmer des heures de nettoyage, suivre l’action en temps réel, configurer l’intensité du nettoyage, ou définir des zones où le robot ne devra pas s’aventurer. Bon point : le Roborock S7 est compatible avec Google Assistant et Alexa, si vous souhaitez contrôler le robot à la voix

Enfin, au niveau de son autonomie, le Roborock S7 pourra fonctionner pendant 3 heures avant de tomber en rade de batterie, selon la marque. Concernant la contenance de ces bacs, vous pourrez compter sur 470 ml pour celui destiné à stocker les poussières, et 300 ml pour le réservoir d’eau.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Roborock S7.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphone, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.