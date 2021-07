Le Samsung Galaxy S20 Ultra est soldé à moitié prix sur Cdiscount

L'année dernière, le Galaxy S20 Ultra représentait le tout en haut du panier chez Samsung. Il s'est aujourd'hui fait remplacer par un meilleur modèle, mais c'est encore un smartphone très actuel en 2021 et qui coûte désormais deux fois moins cher qu'à sa sortie grâce aux soldes : 599 euros au lieu de 1 359 euros.

Le nouveau Galaxy S21 Ultra est disponible et il a déjà eu droit à quelques promotions intéressantes, mais si vous voulez vraiment faire une bonne affaire du côté de Samsung aujourd’hui, c’est vers le Galaxy S20 Ultra qu’il faut se tourner. Pendant les soldes d’été 2021, il est vendu à moitié prix pour écouler les stocks.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra en quelques mots

Un énorme écran de 6,9 pouces

Un appareil photo polyvalent et performant

La puissance du combo Exynos 990 + 12 Go de RAM

Au lieu de 1 359 euros à son lancement l’année dernière, le Samsung Galaxy S20 Ultra est aujourd’hui disponible en promotion à « seulement » 599 euros sur Cdiscount. Cela représente plus de 50 % de réduction sur le prix initial du smartphone !

Un smartphone ultra premium

Le Samsung Galaxy S20 Ultra était le modèle le plus ambitieux du géant coréen en 2020 et n’a donc fait aucune concession à son lancement. Il embarque tout d’abord un excellent écran Dynamic AMOLED de 6,9 pouces — il faut avoir des grosses mains —, affichant une définition QHD+ et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. La fluidité est exemplaire, les couleurs sont fidèlement retranscrites et les angles de visions sont excellents. Rien ne lui fait défaut. Même le capteur d’empreintes sous l’écran est d’une réactivité étonnante.

Performances de haute volée et grande autonomie

À l’intérieur de la bête, on retrouve le puissant Exynos 990 épaulé par 12 Go de mémoire vive. Cette configuration appartient donc à la génération précédente depuis l’arrivée des S21 avec leur Exynos 2100, mais elle répond encore à tous les besoins et n’aura d’ailleurs aucun mal à faire tourner tous les jeux gourmands à fond. L’expérience utilisateur est évidemment parfaitement fluide et surtout très agréable au quotidien via One UI. Le S20 Ultra a d’ailleurs déjà reçu Android 11.

Vu la taille du smartphone, Samsung a jugé bon d’y insérer une grosse batterie de 5 000 mAh pour se parer à toutes les éventualités. On aurait pu s’attendre à une autonomie prodigieuse, mais ne vous attendez pas à plus d’une journée avec une utilisation intensive. C’est déjà ça, puis la charge rapide est là pour récupérer vite fait bien fait des pourcentages en cas de besoin. Il est même compatible avec la charge sans fil et sans fil inversée.

Une polyvalence photo appréciable, sauf pour le zoom x100

Au dos du téléphone, on retrouve un module imposant puisqu’il est équipé de 4 capteurs, dont un de 108 mégapixels. C’est simple, Samsung livre ce qu’il se fait de mieux en matière de photo sur smartphones avec une qualité impressionnante de jour comme de nuit et une polyvalence poussée jusqu’à la possibilité de faire des zoom x100, même si c’est clairement anecdotique. Sans oublier les vidéos en 4K à 60 images secondes, en slow motion à 240 images par secondes, etc.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy S20 Ultra.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S20 Ultra.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Amazon, Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphone, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.