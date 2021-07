Pas cher, cet écran Xiaomi 24″ pour PC (60 Hz, 6 ms) n’est qu’à 119 €

Vous souhaitez compléter votre setup avec un écran PC sans pour autant faire un trou dans votre budget ? La référence 1C de la marque Xiaomi pourrait bien être la solution. Elle propose une dalle IPS de 23,8 pouces avec un temps de réponse de 6 ms, un taux de rafraichissement à 60 Hz pour seulement 119 euros à la Fnac et chez Darty.

Xiaomi a annoncé l’arrivée en France de son deuxième moniteur pour PC, le Xiaomi Mi 23,8″ Desktop Monitor 1C. Cet écran profite d’une dalle Full HD de près de 24 pouces avec une dalle IPS LCD, le tout pour un prix vraiment accessible. Si vous êtes à la recherche d’un écran, avec les soldes, c’est le bon moment. À la Fnac, le Mi Monitor 1C de Xiaomi est à moins 20 %.

Les points forts de ce moniteur

Sa dalle IPS en définition Full HD

Son design ultra-fin

Son champ de vision de 178 degrés,

Proposé à 149,99 euros, le moniteur Xiaomi Mi 23.8′ 1C est aujourd’hui disponible en promotion à 119,99 euros à la Fnac, soit une remise immédiate de 30 euros. On le retrouve également au même prix sur le site de Darty.

Un moniteur tout en finesse

Avec son moniteur 1C, le constructeur Xiaomi propose une dalle IPS de 23,8 pouces affichant une définition Full HD au format 16:9, soit 1920 x 1080 pixels. Il propose des couleurs bien plus vives et plus fidèles qu’un écran TN. Il a la particularité d’offrir un champ de vision de 178 degrés assurant un rendu clair et une lisibilité parfaite, quelle que soit votre position face à l’écran. De plus, l’écran peut s’incliner de 15° vers l’arrière et 5° vers l’avant afin de soulager votre cou.

Avec son format compact, il offre un design élégant et ultra-fin avec une épaisseur de 7,3 mm seulement. Avec un boîtier aussi fin, vous gagnerez de l’espace sur votre espace de travail pour ne pas vous encombrer. Xiaomi a souhaité éliminer au maximum les bordures et propose un écran avec 3 côtés sans rebord pour une immersion totale.

Cet écran sera plutôt destiné à une utilisation de bureau. Avec un taux de rafraîchissement de seulement 60 Hz et un temps de réponse de 6 secondes, le 1C ne correspondra pas aux attentes des gamers. Il possède également le mode Low Blue, qui permet une réduction de la lumière bleue. Cela permettra d’éviter le stress oculaire et vous permettra de travailler confortablement.

Une connectique plutôt limitée

Pour finir, côté connectiques, Xiaomi a fait quelques sacrifices. L’écran ne propose ainsi qu’une entrée VGA et une entrée HDMI. Il n’intègre ainsi ni DisplayPort, ni prise casque, ni prise USB pour servir de hub.

