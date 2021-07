Amazon baisse le prix du boîtier Nvidia Shield TV pour les soldes

Nvidia a renouvelé ses boîtiers multimédias en 2019 et, aujourd'hui, ce sont toujours les meilleurs pour profiter d'une expérience Android TV optimale sur son téléviseur. Si vous voulez tester, le Shield TV classique vient de passer de 159 à 139 euros sur Amazon.

Le Nvidia Shield TV se démarque du modèle Pro en étant bien plus compact grâce à son design cylindrique assez atypique qui passe inaperçu une fois posé derrière le téléviseur. L’expérience utilisateur reste sensiblement la même entre les deux, mais pour encore moins cher avec la version classique grâce à cette réduction de 20 euros.

C’est quoi le Nvidia Shield TV ?

Un boîtier multimédia avec Android TV

Compatible 4K, HDR, Dolby Vision et même Dolby Atmos

Mais c’est aussi une plateforme idéale pour jouer via le Play Store, ou le cloud gaming

Un design compact qui va à l’essentiel

Le Nvidia Shield TV de 2019 propose un design assez atypique avec sa forme cylindrique. Dans ce petit format, la connectique est assez maigre, mais offre l’essentiel avec un port HDMI, Ethernet et microSD. Le port USB est absent, mais sachez qu’il est tout de même possible de connecter une manette sans fil grâce à la compatibilité Bluetooth 5, par exemple.

Comme une console de salon

Pour jouer, c’est une plateforme idéale. Tout d’abord, sa puce Tegra X1+ épaulée par 2 Go de mémoire vive est présentée comme 25 % plus puissante par rapport à la configuration de l’ancien modèle pour une expérience encore plus agréable. Cela permet alors de jouer à tous les jeux du Play Store dans de bonnes conditions graphiques. Et si vous voulez allez encore plus loin dans l’expérience, pour en faire une véritable console de salon, vous pourrez profiter du service de cloud gaming GeForce Now – d’autant plus que le boîtier de Nvidia est optimisé pour.

Android TV dans toute sa splendeur

La Nvidia Shield TV (2019) tourne évidemment sous la dernière version d’Android TV et est alors compatible avec Google Assistant, mais aussi Amazon Alexa. Siri manque malheureusement à l’appel. Vous aurez accès à toutes vos applications de streaming préférées, et ce dans les meilleures conditions grâce aux nombreuses normes embarquées pour le son et la vidéo. Déjà, la définition monte jusqu’en 4K pour les téléviseurs compatibles, tout en profitant des certifications Dolby Vision et Dolby Atmos.

