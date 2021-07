Asus VivoBook : ce laptop doté d’un Ryzen 7 5700H perd 300 € durant les soldes

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau laptop performant pour la rentrée, l'Asus VivoBook TM420UA-EC018T pourrait bien être la solution. Compact et puissant, il est actuellement en promotion à 899 euros au lieu de 1 199 euros.

Que ce soit du côté de Intel ou AMD, avoir un PC portable fonctionnel et à jour en termes de configuration c’est la garantie de profiter d’une expérience utilisateur agréable au quotidien. C’est le cas du Asus Vivobook TM420UA-EC018T qui embarque un Ryzen 7 5700U dernier cri pour un prix plus attractif que d’habitude grâce à une remise immédiate de 300 euros pour les soldes.

Les avantages du Asus VivoBook TM420UA-EC018T

Un design élégant avec un écran Full HD IPS

La puissance de la puce AMD Ryzen 7 5700U

Une connectique complète

et une bonne autonomie

Habituellement au prix de 1 199 euros, le Asus VivoBook TM420UA-EC018T Numpad+Stylet est aujourd’hui disponible grâce à une remise immédiate de 25 %.

Un ultrabook convertible et élégant👇

Cet ultrabook de chez Asus se place comme une solution milieu de gamme dans l’univers Vivobook. Il possède un design élégant avec un boîtier noir mat et profite d’un format compact, grâce à son poids de tout juste 1,5 kg, ses 18,2 mm d’épaisseur et son écran d’une diagonale de 14 pouces. Ce laptop sera donc idéal pour se glisser dans votre sac à dos afin de vous accompagner partout.

La dalle affiche une définition Full HD IPS de 1920 x 1080 pixels, ce qui permet une bonne densité d’affichage et un confort visuel. Vous pourrez également utiliser le stylet fourni pour booster votre créativité, car Asus a équipé ce modèle d’un écran tactile et convertible à 360°. Ainsi, vous profiterez de l’écran aussi bien en mode portable, multimédia ou tablette. De plus, ce modèle possède un pavé numérique intégré en surbrillance (rétro LED) sur le touchpad.

Un processeur puissant et rapide

Ce PC portable s’appuie sur la puce AMD Ryzen 7 5700U, avec 16 Go de mémoire vive. Grâce à cette configuration, l’ASUS TM420UA-EC018T a du répondant pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Il est possible de supporter un usage multitâche poussé en bureautique. Avec son CPU de huit cœurs cadencé à 1,8 GHz (turbo boost à 4,25 GHz), les tâches les plus gourmandes pourront tirer profit de tous les cœurs, comme la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.).

Quant au stockage, il est assuré par un SSD M.2 NVMe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue au système. Par rapport à un disque dur standard, il est plus rapide avec des délais de chargement brefs et une exécution sans ralentissement. Si certains peuvent ne pas trouver cela suffisant, sa capacité de stockage peut héberger une bonne partie de vos données.

Divers périphériques

Le Vivobook propose une connectique assez complète puisque l’on y retrouve, un port HDMI 1.4, un port USB 3.2 Gen 2 type-A, un port USB 2.0, un port USB 3.2 Gen 2 type-C, un lecteur de carte SD et un port mini-jack. La connectivité sans fil n’est pas en reste, car on peut compter sur la présence du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0.

Enfin, concernant l’autonomie, ce modèle offre une batterie Li-ion polymère 3 cellules et propose 10 heures d’autonomie en usage classique. Cela reste tout à fait correct et dans la moyenne des laptops haut de gamme.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Amazon, Boulanger, Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphones, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.