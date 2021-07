Le modèle 256 Go du Xiaomi Mi 10T Pro est à un excellent prix pour les soldes

Le Xiaomi Mi 10T Pro est un puissant smartphone qui embarque le Snapdragon 865, un processeur encore très actuel pour faire tourner un bon nombre d'applications sans ralentissement. Pour les soldes d'été 2021, il se négocie à 399 euros au lieu de 599 euros au lancement.

Si Xiaomi avait un peu déçu sa communauté depuis l’annonce de son onéreux Mi 10, la firme chinoise n’a certainement pas oublié celles et ceux qui cherchent le meilleur rapport qualité-prix pour un smartphone. Donc peu de temps après est venu le Mi 10T Pro et ce dernier coûte actuellement 200 euros moins cher qu’à sa sortie à la fin de l’année 2020.

Les caractéristiques du Xiaomi Mi 10T Pro

L’écran à 144 Hz

Le capteur photo de 108 mégapixels

La puissance du Snapdragon 865 + 8 Go de RAM

Au lieu de 599 euros, la version 256 Go du Xiaomi Mi 10T Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros chez RED. Pour obtenir ce prix, il suffit de soustraire le montant du remboursement lié à l’ODR au prix que vous allez payer en ligne.

Une fiche technique de flagship killer

Le Xiaomi Mi 10T Pro propose une dalle IPS LCD de 6,67 pouces particulièrement soignée, qui offre une excellente fidélité des couleurs, une luminosité maximale correcte et une bonne balance des blancs, où le tout est ajustable depuis les paramètres. Pas d’OLED pour un contraste infini en revanche, mais on se réconforte avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 144 Hz.

On retrouve ensuite sous sa coque le puissant Snapdragon 865 de Qualcomm (compatible 5G) avec 8 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, rien ne peut mettre à mal ce Mi 10T Pro actuellement. Les jeux les plus gourmands tournent sans problème dans la plus haute qualité graphique et l’expérience utilisateur ne subira aucun ralentissement, même en abusant du multitâche. Le smartphone tourne sous Android 10 via l’interface MIUI, qui apporte de nombreuses nouveautés comme un centre de contrôle fortement inspiré de celui des iPhone.

Ce Mi 10T Pro offre à son utilisateur ou utilisatrice une grande autonomie grâce à sa batterie de 5 000 mAh. Dans les faits, le smartphone chinois peut être utilisé pendant deux jours consécutifs avant de nécessiter une recharge complète. Pas de charge sans fil à l’horizon, mais la charge rapide jusqu’à 33 W est de la partie pour récupérer rapidement des pourcentages, pour passer de 10 à 100 % en une heure environ.

La partie photo n’est pas mise de côté

Du côté de la photo, Xiaomi dote sa version Pro d’un triple capteur avec un appareil grand-angle de 108 mégapixels, un appareil ultra grand-angle de 13 mégapixels et un appareil macro de 5 mégapixels. Son capteur principal est une grande force, aussi bien pour gérer les hautes plages dynamiques que pour les photos en basse lumière. La qualité se dégrade un peu en utilisant les autres capteurs, mais cela reste convaincant dans l’ensemble. La polyvalence est également un point fort malgré l’absence d’un téléobjectif dédié.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Mi 10T Pro.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi 10T Pro.

